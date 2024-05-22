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Rektör Yasım TÜRKÜNİB 7. Genel kurul toplantısına katıldı!

Türk Üniversiteler Birliği'nin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurul Toplantısı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi.

Rektör Yasım TÜRKÜNİB 7. Genel kurul toplantısına katıldı!

Rektör Yasım TÜRKÜNİB 7. Genel kurul toplantısına katıldı!

Türk Üniversiteler Birliği'nin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurul Toplantısı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 14:30

TÜRKÜNİB 7. Genel Kurul Toplantısına Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini (KSÜ) temsilen Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan katıldı. Geniş katılım ile toplanan Genel Kurulda Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri Kubançibek Ömüraliyev,Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Hasan Hasanlı, Dönem Başkanı Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Adalat Muradov,Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Jafarov ve üye üniversitelerin temsilcileri de yer aldı.

Türk Konseyi üye ülkeleri arasında yükseköğretim alanında iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş olan Türk Üniversiteler Birliğinin(TÜRKÜNİB) bu yılki toplantısına Türkiye’den 16 üniversite olmak üzere Türk dünyasından 50'den fazla üniversitenin rektörü katıldı.

Toplantıya ilişkin kısa bir açıklama yapan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım“TÜRKÜNİB’in bu yılki 7. Genel Kurul Toplantısındaönemli konu başlıklarını görüşerek kararlar aldık.Bunlar, Yükseköğretim alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, değişim programlarının işleyişinin ele alınarak güçlendirilmesi, diploma denkliklerinin sağlanması, mali yapının güçlendirilmesi, Türk Üniversiteler Birliğinin organizasyon yapısının güçlendirmesi gibi önemli konulardı. Birliğe katılım için müracaat eden 60 üniversitenin de üyelik oylamasını gerçekleştirerek birliğin yapısının ve işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağladık. Ayrıca Türk Dünyasından birçok üniversitenin temsilcileri ile bir araya gelerek çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduk.” ifadelerini kullandı.

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Rektör Yasım TÜRKÜNİB 7. Genel Kurul Toplantısına Katıldı!
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