Rektör Yasım’a Kahramanmaraş Kurum Müdürlerinden Ziyaret

Samimi bir havada gerçekleşen ve kurumların çalışma alanlarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu, SGK İl Müdürü Harun Akbalaban ve DHMİ Havalimanı Müdürü Durmuş Ali Kaya yer aldı.

Kurum müdürleri, Rektör Yasım’ı Rektörlük görevine atanmaları münasebetiyle tebrik ederek KSÜ, Kahramanmaraş ve ülkemiz adına hayırlara vesile olması temennilerini ilettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yasım da Kahramanmaraş’ın bütün unsurlarıyla kurum ve kuruluşlarıyla güçlü iletişim ve işbirliği içerisinde olmasının gerekliliğini vurguladı.