Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Rektör Yasım’a Kahramanmaraş Kurum Müdürlerinden Ziyaret
Rektör Yasım’a Kahramanmaraş Kurum Müdürlerinden...
Başkan Mahçiçek, 400’den fazla lise öğrencisiyle kahvaltıda bir araya geldi
Başkan Mahçiçek, 400’den fazla lise...
Minikler “Kitaplar Ülkesi”ni Çok Sevdi
Minikler “Kitaplar Ülkesi”ni Çok Sevdi
Göksun’un En İşlek Arterinde Yollar Yenilendi
Son Dakika
Göksun’un En İşlek Arterinde Yollar...
Kurucaova’nın Yol Sorunu Büyükşehir’le Çözülüyor
Kurucaova’nın Yol Sorunu Büyükşehir’le Çözülüyor

Rektör Yasım’a Kahramanmaraş Kurum Müdürlerinden Ziyaret

Kahramanmaraş’taki kamu kurum il müdürleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Yasım’a Kahramanmaraş Kurum Müdürlerinden Ziyaret

Rektör Yasım’a Kahramanmaraş Kurum Müdürlerinden Ziyaret

Kahramanmaraş’taki kamu kurum il müdürleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

03 Ekim 2022 Pazartesi 18:33

Samimi bir havada gerçekleşen ve kurumların çalışma alanlarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu, SGK İl Müdürü Harun Akbalaban ve DHMİ Havalimanı Müdürü Durmuş Ali Kaya yer aldı.

Kurum müdürleri, Rektör Yasım’ı Rektörlük görevine atanmaları münasebetiyle tebrik ederek KSÜ, Kahramanmaraş ve ülkemiz adına hayırlara vesile olması temennilerini ilettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yasım da Kahramanmaraş’ın bütün unsurlarıyla kurum ve kuruluşlarıyla güçlü iletişim ve işbirliği içerisinde olmasının gerekliliğini vurguladı.

Son Güncelleme: 03.10.2022 18:50
Anahtar Kelimeler:
Rektör Yasım’a Kahramanmaraş Kurum Müdürlerinden Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Mahçiçek, 400’den fazla lise öğrencisiyle kahvaltıda bir araya geldi
Başkan Mahçiçek, 400’den fazla lise öğrencisiyle kahvaltıda bir araya geldi
Başkan Mahçiçek; Gençlerimize Gönülden, Yürekten Güveniyorum
Başkan Mahçiçek; Gençlerimize Gönülden, Yürekten Güveniyorum
Mehmet Kanbur’dan Kuybu’ya Tebrik Ziyareti
Mehmet Kanbur’dan Kuybu’ya Tebrik Ziyareti
Kahramanmaraş’ta kortej yürüyüşü
Kahramanmaraş’ta kortej yürüyüşü
Minikler “Kitaplar Ülkesi”ni Çok Sevdi
Minikler “Kitaplar Ülkesi”ni Çok Sevdi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber