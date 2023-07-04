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Rektör Yasım’dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Ziyaret

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret etti.

Rektör Yasım’dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Ziyaret

Rektör Yasım’dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Ziyaret

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı ziyaret etti.

04 Temmuz 2023 Salı 17:27

Cumhurbaşkanlığı makamında gerçekleşen ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Orhan Ercan’ın da eşlik ettiği ziyarette Rektör Yasım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı KSÜ heyetine teşekkür etti. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, deprem bölgesinde ortaya çıkacak her türlü sorunun öncelikli gündemleri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yapılan görüşme hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım“Sayın Yılmaz’ı makamında ziyaret ettik. Türkiye Yüzyılında devlet adamlığı, tecrübe ve birikimiyle çok önemli çalışmalara imza atacağına inandığımız bir isim.Üniversitemizde yapılan çalışmalar konusunda bilgiler verdik. Ayrıca deprem sonrası ilimizle ilgili son durumu ve gelişmeleri de görüşerek taleplerimizi ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızagöstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz.” açıklamalarında bulundu.

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