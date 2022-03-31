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Remzi Ulaş Favori Lezzetler Ödülünde Yine Zirvede

Gastronomi ve Turizm sektörüne yön veren yayınlarıyla dikkat çeken Favori Medya Grubu 2. düzenlediği Favori Lezzetler Ödüllerinde Kahramanmaraş yine boş geçmedi.

Remzi Ulaş Favori Lezzetler Ödülünde Yine Zirvede

Remzi Ulaş Favori Lezzetler Ödülünde Yine Zirvede

Gastronomi ve Turizm sektörüne yön veren yayınlarıyla dikkat çeken Favori Medya Grubu 2. düzenlediği Favori Lezzetler Ödüllerinde Kahramanmaraş yine boş geçmedi.

31 Mart 2022 Perşembe 17:46
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Türk ve dünya mutfağından favori lezzetler yarışması ödül töreninde Kahramanmaraş ödül yağmuruna tutuldu.

Kahramanmaraş’ın damak tadı vaz geçilmezi Paça Törende Menekşe Paça ile farkını gösterdi.

7’den 70’e lezzet dostlarına hitap eden sayfalarında, ünlü bloggerların ülke ve şehir turları, seyahatle ilgili tüyolar, yazarların yazı ve fotoğrafları, cheflerin favori menüleri, ünlü gurmelerden favori mekanlar ve yeme içme tüyoları, ayın mekanları, ayın chefleri, ayın bloggerları ve daha çok fırsatları okuyucularıyla buluşturan favorilezzetler internet platformu lezzet ödülleri için 682 firma yarışmaya girdi, yaklaşık 450 bin kişi oy kullandı.

3 ay süren ve sosyal medyadan kullanılan oy ile birincinin seçildiği yarışmaya Mağralı Mahallesinde halkın hizmetinde olan Menekşe Paça- Remzi Ulaş Paça kategorisinde ödüle layık görüldü.

Remzi ulaş başarısını sosyal medyada şu ifadelerle dile getirdi;

"2021 favori lezzetler ödül töreninde 2.kez ödülümüzü aldık. İstanbul ELİTWORLD ASİA OTEL de düzenlenen gecede sizlerin oyuyla ödülümüzü tekrardan Kahramanmaraş ımıza kazandırmanın sevinci ve mutluluğunu yaşadık . Teşekkürler Kahramanmaraş, teşekkürler Türkiye."

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Remzi Ulaş Favori Lezzetler Ödülünde Yine Zirvede
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