Resmi Gazetede yapılan hata Kahramanmaraş’ta kafaları karıştırdı!

Kahramanmaraş’ta İstiklal Üniversitesine Rektör atamasıyla ilgili Resmi Gazetede yayınlanan kararnamede yapılan hata kentte kafa karışıklığına yol açtı.
Resmi gazetede yayınlanan 2022/685 numaralı kararnamede sehven hata yıldı ve KSÜ Rektörü Prof.Dr. Alptekin Yasım’ın görevden alındığı ilan edildi.
Ancak yayınlanan karanamede rektörlerin karıştırıldığı anlaşıldı. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İsmail Bakan’ın ismi KSÜ Rektörü olarak açıklandı.
Yapılan hatanın düzeltilmesi bekleniyor.