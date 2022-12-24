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Resmi Gazetede yapılan hata Kahramanmaraş’ta kafaları karıştırdı!

Resmi gazetede yapılan hata Kahramanmaraş’ta kafa karışıklığına yol açtı.

Resmi Gazetede yapılan hata Kahramanmaraş’ta kafaları karıştırdı!

Resmi Gazetede yapılan hata Kahramanmaraş’ta kafaları karıştırdı!

Resmi gazetede yapılan hata Kahramanmaraş’ta kafa karışıklığına yol açtı.

24 Aralık 2022 Cumartesi 10:17

Kahramanmaraş’ta İstiklal Üniversitesine Rektör atamasıyla ilgili Resmi Gazetede yayınlanan kararnamede yapılan hata kentte kafa karışıklığına yol açtı.

Resmi gazetede yayınlanan 2022/685 numaralı kararnamede sehven hata yıldı ve KSÜ Rektörü Prof.Dr. Alptekin Yasım’ın görevden alındığı ilan edildi.

Ancak yayınlanan karanamede rektörlerin karıştırıldığı anlaşıldı. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. İsmail Bakan’ın ismi KSÜ Rektörü olarak açıklandı.

Yapılan hatanın düzeltilmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 24.12.2022 11:33
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Resmi Gazetede Yapılan Hata Kahramanmaraş’ta Kafaları Karıştırdı!
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