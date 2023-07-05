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Ressam Muhammet Aliyev SANKO Sanat Galerisinde Sergi Açacak

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğr. Üyesi Muhammet Aliyev, SANKO Sanat Galerisi’nde 7 Temmuz Cuma günü “Anneler ve Çocuklar” temalı resim sergisini açacak.

Ressam Muhammet Aliyev SANKO Sanat Galerisinde Sergi Açacak

Ressam Muhammet Aliyev SANKO Sanat Galerisinde Sergi Açacak

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğr. Üyesi Muhammet Aliyev, SANKO Sanat Galerisi’nde 7 Temmuz Cuma günü “Anneler ve Çocuklar” temalı resim sergisini açacak.

05 Temmuz 2023 Çarşamba 10:29

Azerbaycanlı ressam Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Aliyev, 44’üncü kişisel sergisinde yağlı boya tekniği ile hazırladığı 30 eserin yer alacağını söyledi.

Anneliğin çok kutsal görev olduğunu anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Aliyev, “Anne ve çocuk arasında çok özel bağ var. Dört yıllık emek sonucu hazırladığım eserlerimde özellikle bu konuyu işledim” dedi.

Annelerin çocuklarını büyütmek ve onları koruyup kollamak için gösterdiği fedakarlığın örneğinin olmadığına dikkat çeken Aliyev, şunları kaydetti:

“Hepimiz çocukluk yaşadık. Annelerimiz her daim kalbimizin en hassas yerindedir. Annelerimizin bize verdiği şefkat, emek ve karşılıksız sevgiyi hiçbir canlıdan alamayız.

Bu eserleri yaparken evlat olarak çocukluk yıllarımı düşünüp annemin bana verdiği emeği, şefkati ve karşılıksız sevgisini hatırlayarak tüm annelere saygı duruşu göstermek istedim. Annelerimizin hakkı asla ödenmez.”

Dr. Öğr. Üyesi Aliyev’in “Anneler ve Çocuklar” isimli resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 7 Temmuz Cuma günü saat 17.30’da açılacak.

MUHAMMET ALİYEV

Muhammet Aliyev, 1952 yılında Azerbaycan’ın Bakü kentinde doğdu. Orta öğrenimini Bakü’de tamamlayan Aliyev, 1973 yılında Azim Azimzade Yüksek Ressamlık Okulundan mezun oldu.


1983 yılında St.Petersburg A.İ. Muhina Akademisinin Seramik bölümünden mezun olan ve 2017’de Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisini tamamlayan Aliyev, Sovyet Ressamlar Birliği üyesidir.

1983 yılından bugüne kadar kişisel ve karma birçok sergisi bulunmaktadır. Eserleri Bakü’de Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Moskova Doğu Müzesinde sergilenmektedir. Ayrıca eserleri birçok ülkenin koleksiyonerleri tarafından alınmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Aliyev, 2011 yılından beri Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

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Ressam Muhammet Aliyev SANKO Sanat Galerisinde Sergi Açacak
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