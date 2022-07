Romanya Ve Makedonyalı Öğrenciler Expo 2023’e Hayran Kaldı

Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde Kahramanmaraş Gençlik Hareketi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin mihmandarlığında Kahramanmaraş’a gelen Romanya ve Makedonyalı öğrenciler, kenti gezmeye devam ediyor.

‘Doğa Seni Çağırıyor’ Projesi kapsamında kentin doğal ve tarihi güzelliklerini gezen öğrenciler, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i ziyaret etti. Belediye Toplantı Salonu’nda Romanya ve Makedonyalı öğrencilerle sohbet eden Başkan Mahçiçek, tanıtım filmi eşliğinde EXPO 2023’ü ve Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi’ni anlattı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Mahçiçek, önemli uyarılarda da bulundu.

Ziyaretin ardından Romanya ve Makedonyalı öğrenciler, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nı gezdi.

“Kahramanmaraş’ta örnek bir kentleşme modeli oluşturacağız”

Kahramanmaraş’ın her anlamda önemli bir zenginliğe sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nın sürekliliğini sağlamak için geliştirdikleri projeleri anlattı. Örnek bir kentleşme modeli oluşturduklarını dile getiren Başkan Mahçiçek, “Kahramanmaraş’ın her şeyi var arkadaşlar, doğası ve tabiatı çok güzel. Çok önemli bir kültür başkentidir Kahramanmaraş. Kahramanmaraş aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında olan bir istiklal kentidir. Sanayi anlamında da büyük bir zenginliğe sahiptir. Her alanda öncü şehirdir ama maalesef tanıtım eksikliği vardır. İşte bu tanıtım sorununu da EXPO 2023 ile çözeceğiz. Bizim öngörülerimize göre 50’den fazla ülke katılacak. Yurt dışından gelecek iş adamlarıyla, Kahramanmaraşlı iş adamlarını buluşturacağız, ortak yatırım alanları oluşturmaya gayret edeceğiz. Bu kabil projelerde önemli olan sürekliliği sağlamaktır. Sadece 6 aylık dönem için bu masrafa yazık ama içerisine yeni projeler ekleyerek yıllarca kullanılabilecek hale getirirseniz o zaman daha anlamlı olur. EXPO 2023’e yerleştirdiğimiz projeler burayı sürekli olarak ziyaret edilmesini sağlayacak. Uğur Böceği ve Kelebek Bahçemiz var örneğin, Türkiye’de Uğur Böceği Bahçesi yok. Sadece Konya’da Kelebek Bahçesi var ve bir yılda 400 bin kişi ziyaret etmiş. Arasta Çarşısı’nda Kahramanmaraş’ımızın özel ürünlerinin hem satışı hem de tanıtımı yapılacak. Eğlence, tiyatro gibi alanlar var, Uluslararası toplantıların yapılacağı Kongre Merkezi olacak. Ayrıca ilerde yapacağımız bir Şehir Müzesi olacak. 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir Lagün Gölümüz var. Bir de açık AVM var. Dolayısıyla bu projelerle EXPO 2023 Alanı’nın sürekliliğini sağlayacağız. Kahramanmaraş’ta örnek bir kentleşme modeli oluşturacağız. Böylelikle yaşanabilir kentler sıralamasında çok daha yükseğe çıkacağız” dedi.

“EXPO 2023’ü gittiğiniz yerlerde anlatmanızı temenni ediyorum”

Romanya ve Makedonyalı öğrencilere aile sistemi ve çalışma gibi konularda tavsiyelerde de bulunan Başkan Mahçiçek, “Kafalarınız açık olsun, ideolojik saplantılarınız olmasın. Hangi alanda olursanız olun, o alanın en iyisi olmaya gayret edin. Çok daha önemlisi aile sisteminizin bozulmasına izin vermeyin. Toplumları ayakta tutan sağlıklı bir aile sistemidir. Aile sistemini kaybettiğimiz zaman toplumsal değerleri de kaybederiz ve çöküntüye gideriz. Annelerimize, babalarımıza bakacağız, onlara saygı göstereceğiz. Şehrimize hoş geldiniz, EXPO 2023’ü gittiğiniz yerlerde anlatmanızı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“EXPO 2023’e hayran kaldım”

Kahramanmaraş’a Romanya’dan gelen Silvia Villa ise EXPO 2023’e hayran olduğunu belirterek, açıldığında gelmeyi çok istediğini söyledi. Maraş Dondurması ve yemekleri beğendiğini de anlatan Villa, “+Erasmus Programı kapsamında Romanya’dan ‘Doğa Seni Çağırıyor’ Projesi için Kahramanmaraş’a geldim. Bugün Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i ziyaret ettik ve EXPO 2023 Projesi hakkında bilgiler aldık. Burayı çok sevdim, 2023 yılında tamamlandığında buraya yeniden gelmeyi çok istiyorum. Kahramanmaraş çok güzel, doğal yerleri gezdik ve tarihi yerlerini gördük. Çok etkilendim, özellikle Maraş Dondurması ve yemeklerini beğendim” şeklinde konuştu.

Ziyarette, Kahramanmaraş Gençlik Hareketi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz de hazır bulundu.

Başkan Mahçiçek, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.