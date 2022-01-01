Saadet Partisi İl başkanı Ahmet Zor’dan yeni yıl mesajı

Başkan Zor yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Geçmişte yaşanmış olan acıların yaşanmayacağı, dünyamızı son iki yıldır saran pandeminin artık son bulduğu ve insan hayatını tehdit eden olumsuzluklardan uzak insanca yaşayabileceğimiz bir yıl olması dileğiyle…

Ülkemiz vatandaşlarının, birlik beraberliğini sağlayarak barışıp dayanışma içerisinde ülkemizi büyütüp, kazandıklarımızı daha adaletli bir şekilde bölüştüğümüz bir memlekette yaşamak umuduyla yeni yılınızı tüm içtenliğimle kutlar tüm yurttaşlarımıza sevdikleriyle beraber esenlikler dilerim.

Saadet Partisi Türkiye’nin kalkınması vatandaşların refaha ermesi için yeni yılda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecek.

Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Aziz milletimiz başta olmak üzere tüm İslam Âlemi ve dünya için sağlık, huzur ve barış dolu bir sene olmasını temenni ediyorum.”