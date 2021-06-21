Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Prof. Özge’yle ‘Alzheimer Hastası İle Yaşamak’
Prof. Özge’yle ‘Alzheimer Hastası İle...
Elbistan’da 15 mahalleye ulaşım sağlayan yol yenileniyor
Elbistan’da 15 mahalleye ulaşım sağlayan...
Genç Oyuncular Mehmet Akif’i Anlatacak
Genç Oyuncular Mehmet Akif’i Anlatacak
Başkan Güngör’den Babalar Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Babalar Günü Mesajı
Sarıaltun, 'Babalar Çocuklarının Gözünde Birer Kahramandır'
Sarıaltun, 'Babalar Çocuklarının Gözünde Birer...

Saadet Partisi mahalle temsilcileri eğitim toplantısı gerçekleşti

Saadet Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı, Mahalle Temsilcileri Eğitim Toplantısı yaptı. Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin’de katıldı.

Saadet Partisi mahalle temsilcileri eğitim toplantısı gerçekleşti

Saadet Partisi mahalle temsilcileri eğitim toplantısı gerçekleşti

Saadet Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı, Mahalle Temsilcileri Eğitim Toplantısı yaptı. Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin’de katıldı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 12:54
banner459

Programla ilgili açıklamada bulunan İl Başkanı Av. Ahmet Zor; “Öncelikle toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Eğitim siyasi çalışmalarımızın en temel esaslarını teşkil etmektedir. Genel Merkezimiz 81 il ve ilçede bu programları gerçekleştiriyor.

Aziz milletimize ulaşmak için doğru yol ve yöntemleri arıyoruz. Vatandaşlarımızın iktidardan beklenti ve taleplerini ancak mahalle temsilcilerimizden öğrenebiliriz. Çünkü saha da olan onlar. Kahvede, bakkalda, çarşı pazarda kısacası sokakta. Biz milletimizi dinliyoruz ve sorunları yerinde tespit etmeye çalışıyoruz.

Saadet Partisi vatandaşlarımız ile iç içedir. Bu sayede sorunları öğrenip çare programlar arıyoruz. Son dönemde 81 ilde gerçekleştirdiğimiz Esnaf Kongresi, Çiftçi Kongresi ve İşçi Kongresi ile sorunları kaynağından tespit ettik. Hükümete tavsiyem de bu şekilde sokağa insinler, vatandaşı dinlesinler.”dedi.

Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Mahalle Temsilcileri Eğitim Toplantısı Gerçekleşti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraş’ımız bu projelerden zarar görüyor
Maraş’ımız bu projelerden zarar görüyor
Kahramanmaraş'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Kahramanmaraş'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Prof. Özge’yle ‘Alzheimer Hastası İle Yaşamak’
Prof. Özge’yle ‘Alzheimer Hastası İle Yaşamak’
Elbistan’da 15 mahalleye ulaşım sağlayan yol yenileniyor
Elbistan’da 15 mahalleye ulaşım sağlayan yol yenileniyor
Genç Oyuncular Mehmet Akif’i Anlatacak
Genç Oyuncular Mehmet Akif’i Anlatacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber