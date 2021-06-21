Saadet Partisi mahalle temsilcileri eğitim toplantısı gerçekleşti

Programla ilgili açıklamada bulunan İl Başkanı Av. Ahmet Zor; “Öncelikle toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Eğitim siyasi çalışmalarımızın en temel esaslarını teşkil etmektedir. Genel Merkezimiz 81 il ve ilçede bu programları gerçekleştiriyor.

Aziz milletimize ulaşmak için doğru yol ve yöntemleri arıyoruz. Vatandaşlarımızın iktidardan beklenti ve taleplerini ancak mahalle temsilcilerimizden öğrenebiliriz. Çünkü saha da olan onlar. Kahvede, bakkalda, çarşı pazarda kısacası sokakta. Biz milletimizi dinliyoruz ve sorunları yerinde tespit etmeye çalışıyoruz.

Saadet Partisi vatandaşlarımız ile iç içedir. Bu sayede sorunları öğrenip çare programlar arıyoruz. Son dönemde 81 ilde gerçekleştirdiğimiz Esnaf Kongresi, Çiftçi Kongresi ve İşçi Kongresi ile sorunları kaynağından tespit ettik. Hükümete tavsiyem de bu şekilde sokağa insinler, vatandaşı dinlesinler.”dedi.