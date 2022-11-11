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Saadetli Kadınlarından Fikir Duvarı Çalışması

Saadet Partisi Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanlığı Demokrasi Meydanında Fikir Duvarı Çalışması yaptı. Çalışmayla ilgili bir açıklama yapan Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Fatma ÇAY şunları söyledi.

Saadetli Kadınlarından Fikir Duvarı Çalışması

Saadetli Kadınlarından Fikir Duvarı Çalışması

Saadet Partisi Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanlığı Demokrasi Meydanında Fikir Duvarı Çalışması yaptı. Çalışmayla ilgili bir açıklama yapan Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Fatma ÇAY şunları söyledi.

11 Kasım 2022 Cuma 11:45

Demokrasi Meydanına vatandaşlarımızın oluşturduğumuz fikir duvarına vatandaşlarımız ülkemizden, gelecekten ve hayattan beklentilerini yazdılar. Fikir Duvarımıza baktığımızda adalet, hukuk, ekonomi, torpilsiz sınavlar, huzur vb. bir sürü başlıklar gördük. Standımıza gelen vatandaşlarımızla sohbet ettiğimizde bir kez daha gördük ki insanların morali bozuk. Hayat şartlarının zorluğu her geçen gün çekilmez hale geldi. Emekliler ve asgari ücretle çalışan vatandaşımız daha da perişan. Adam akıllı oturulacak bir kiralık ev 3.000-4.000 arası. Daha insanımız barınma işini rahatlıkla çözemiyor ki diğerlerine sıra gelsin. Ama maalesef üzülerek ve gülerek söylüyorum ki AKP'li yöneticilerin tavsiyeleri dalga geçer gibi. Porsiyonları küçültün, şunları almayın, yemeyin vb. Milleti anlamadıkları işte ortada.

Toplumun temeli aile. Ailenin temeli bozulduğu zaman her şey bozulmaya başlar. Bugün baktığımız zaman evlenme yaşı 30 olmuş. Küçük bir düğün en az 150 bin. Baktığımız zaman boşanmalar en yüksek seviyede. Kavgalar, cinayetler almış başını gitmiş. Bizce bunun en büyük sebeplerinden biri ekonomik nedenler. Herkes borçlu, borçlu. Yetişmiyor. Yetişmeyince gerginlik kavga gürültü derken aileler paramparça oluyor. Ve sonunda parçalanmış aileler. Bu konuyla dertlenecek idarecilere ihtiyaç var. Aile, eğitim ve ahlâk bir milleti ayakta tutan en büyük unsurlardandır.

Sözlerimi sonlandırırken Rabbim ülkemize adalet, barış, özgürlük ve hak ettiği hayatı yaşamayı nasip etsin İnşallah. Herkesi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

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Saadetli Kadınlarından Fikir Duvarı Çalışması
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