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Safkan Arap atları kıyasıya yarıştı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Dağıstanlı vatandaşlar, at sırtında baharın gelişini kutladılar. Asırlardır sürdürdükleri kültürlerini öküz koşumu geleneğiyle yaşatan Dağıstan halkı, geleneklerini 163. yıl coşkusuyla kutladı.

Safkan Arap atları kıyasıya yarıştı

Safkan Arap atları kıyasıya yarıştı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Dağıstanlı vatandaşlar, at sırtında baharın gelişini kutladılar. Asırlardır sürdürdükleri kültürlerini öküz koşumu geleneğiyle yaşatan Dağıstan halkı, geleneklerini 163. yıl coşkusuyla kutladı.

21 Mayıs 2024 Salı 12:43

Göksun'da yaşayan Dağıstanlı vatandaşlar, bereketli topraklarda kara sabanla tohumu toprakla buluştururken renkli görüntüler oluşturdu.

"Ya Allah Bismillah" diyerek öküz koşumu çift sürme merasimi gerçekleştiren Dağıstanlılar, atlarla kıyasıya yarıştılar.

163. yılını kutlayan Dağıstanlılar, baharın gelişiyle hasat için öküz koşumu geleneğini yaşatmak amacıyla çift sürme etkinliği düzenlediler.

Dualarla başlayan etkinlikte atlarla kara saban kültürünü icra eden vatandaşlar, atlarla yarıştılar ve gösteriler gerçekleştirdiler. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, renkli görüntüler kameralar tarafından kaydedildi.

Göksun ilçesinde yaşayan Dağıstanlılar, tohumu toprakla buluşturarak bereketli bir yıl temennisinde bulunurken, geleneksel öküz koşumu etkinliğini atlarla gerçekleştirdiler.

Toprakla tohumun buluşturulması esnasında çiftçiler de toprakla hemhal olurken, renkli görüntüler oluşturan etkinlikte çift sürme merasimi büyük ilgi gördü.

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Safkan Arap Atları Kıyasıya Yarıştı
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