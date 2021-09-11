Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sular Akademi Hastanesi’nin açılışına katıldı

Kahramanmaraş halkına Özel Sular Hayat ve Özel Sular Vatan Hastaneleri olarak sağlık alanında uzun yıllar hizmet veren Sular Sağlık Grubu, bölgenin en büyük özel hastanesi olan Sular Akademi Hastanesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla hizmete açıldı.

1.7 milyar TL yatırım bedeli olan 106 projenin açılışını gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 250 milyon TL’ye mal olan Sular Akademi Hastanesi’nin de açılışını gerçekleştirdi.

BAKAN KOCA’DAN SULAR AİLESİNE TEŞEKKÜR

Sağlık bakanı Fahrettin Koca Kahramanmaraş’ta açılışına katıldığı Özel Sular Akademi Hastanesi’nin Kahraman şehre hayırlı olmasını diliyorum dedi. Bakan Koca, özellikle pandemi döneminde sağlık yatırımının daha da önem arz ettiğini ifade ederek sağlık alanında yaptığı yatırımlardan dolayı Sular Sağlık Grubu yönetim kurulu başkanları Kurtuluş Sular ve Hasan Sulara teşekkür etti.

MEMLEKETİMİZE BÖYLE BİR ESER KAZANDIRMANIN MUTLULUĞU İÇİNDEYİZ

Sular Sağlık Grubu yönetim kurulu başkanı Kurtuluş Sular, Kahramanmaraş’ımıza yapmış olduğumuz 300 yataklı Sular Akademi Hastanesi’nin açılışına Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca bakanımızın teşrifleriyle yapmış olduk. Cumhurbaşkanımızın destekleri toplu açılış töreni ile de açılışını gerçekleştirmiş bulunduk. Teşekkür ediyoruz Allah razı olsun hepsinden. Memleketimize böyle bir eser kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve sayın sağlık bakanımız Fahrettin Kocaya açılışa teşrif etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum.

SAĞLIK YATIRIMINI KAHRAMANMARAŞ’A KAZANDIRMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ

Sular Sağlık Grubu yönetim kurulu başkanı Hasan Sular ise yaptığı açıklamada: Bugün Sular Akademi hastanesi olarak resmî açılışımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın açılış programı kapsamında Kahramanmaraş’ı ziyaretinde sağlık bakanımızın hastaneye teşrifleriyle bu covit döneminde bu zor dönem de sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza manevi bir destek olarak onlara değer göstererek bizleri de onore etmişlerdir. Sular, çok zor bir dönemden geçiyoruz çok yakınlarımızı kaybettik. Bundan dolayı bu sağlık yatırımını Kahramanmaraş’a kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş’a bu eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 300 yataklı hastanemizi 100 yoğun bakım 46 acil gözlem yatağı ve 7 ameliyathanesi ile tam donanımlı bir merkez bir kompleks halinde hem Kahramanmaraş’a hem de bölge haklımıza hitap edecek bir hastane kazandırmış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş’a teşrifleriyle ve Sağlık bakanımızın da açılışa katılımından dolayı Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum dedi.’’

BU DEV SAĞLIK YATIRIMI İÇİN, SULAR AİLESİNİ KUTLUYORUM’’

Açılışa katılan 26. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet İlker Çitil ise Özel Sular Akademi hastanesinin açılışı için bir aradaydık. Biliyorsunuz bende daha önceki dönemlerde sağlık sektöründe Kahramanmaraş’ımıza sağlık müdürü olarak hizmet etmeye çalıştım bu vesile ile emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve Kahramanmaraş’ımıza özel olsun üniversite olsun kamu olsun tüm sağlık hizmetçileri büyük hizmetler veriyor özellikle bu son dönemde pandemi döneminde bunu tüm Türkiye sağlığın önemini sağlıkçılarımızın özverisini görmüş oldu. Ben özel sektör adına da gerçekten biraz önce açılışını yaptık büyük imkânları olan yoğun bakımı ile poliklinikleri ile yatak sayısı ile sanırım özel sektörün en büyük yatak kapasitesine sahip olan hastanesi. Bizlerde özel olsun üniversite olsun kamu olsun her zaman destekliyoruz çünkü hem ülke sağlığına hem de Kahramanmaraş’ın sağlığına olumlu katkıda bulunuyorlar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

ÖZKAR, HALKIMIZA HİZMET ETMEYE HAZIRIZ

Hastane Başhekimi Binnur Özkar şöyle konuştu, Sular Akademi hastanemizi Sayın Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımız Fahrettin Koca’nın katılımlarıyla açılışımızı gerçekleştirdik. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde hizmet vermeyi arzu ediyoruz. Hastanemiz 300 yatak kapasitesi ile yoğun bakım ünitesi ile son teknolojik cihazlarıyla halkımıza hizmet etmeye hazırdır hepimize hayırlı olsun dedi.

Sular Akademi Hastanesi, 7 ameliyathanesi, 100 yataklı yoğun bakım ünitesi, 46 acil gözlem yatağı ve 300 yatak kapasitesi ile büyük bir ihtiyaca cevap verecek. İlerleyen süreçte Vakıf Üniversitesi bünyesinde hizmet vermesi planlanan hastanenin hekim kadrosunda yer alan akademik unvanı olan hocalar ile eğitim verilmesi hedefleniyor.

Sağlık Tedavileri İçin Şehir Dışına Gitmeye Gerek Kalmayacak

Son teknoloji cihazları ve modern mimarisi ve güçlü hekim kadrosuyla Kahramanmaraş’ın ve bölgenin sağlık ihtiyacına cevap veren hastane şehir dışına gitmeye gerek kalmadan tedavi imkanı sağlamaktadır.

Sular Sağlık Grubundan yapılan açıklamada: “Otelcilik hizmeti ve hasta konforu ön plana alınarak dizayn edilen hasta odaları ile halkımıza hak ettiği kalitede hizmetin verilmesi amaçlanmıştır. Şehrin nadir yeşil alanlarından olan İstasyon bölgesinde inşa edilen Akademi Hastanesi yatay mimarisi ile dikkati çekmektedir. Çevre dokusuna zarar vermeden yapılan hastanenin kendisine ait açık ve kapalı otoparkı bulunmaktadır.

Tanı ve tedavi aşamasında üst düzey teknolojik cihazlar ile hastalara kısa zamanda doğru tanıya ulaşılması hedeflenmiştir.

Sular Akademi Hastanesi sadece şehrimize değil bölgeye hitap edecek bir kapasite ile sağlık turizmi konusunda da öncü olmayı planlamaktadır.” İfadelerine yer verildi.