Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kahramanmaraş’ta

Sağlık Bakanlığına atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte ilk resmi ziyaretini Kahramanmaraş Valiliğine yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kahramanmaraş’ta

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kahramanmaraş’ta

Sağlık Bakanlığına atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte ilk resmi ziyaretini Kahramanmaraş Valiliğine yaptı.

05 Temmuz 2024 Cuma 13:46

Vali Mükerrem Ünlüer, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, Kahramanmaraş Valiliğine ziyarette bulunarak Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik makamında Vali Ünlüer ve il protokolü ile bir süre görüşen Bakan Memişoğlu’na, Vali tarafından Kahramanmaraş’ın genel durumu, deprem sonrasında yürütülen çalışmalar ve sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi sunuldu.

Memişoğlu, daha sonra Valilik toplantısında Kahramanmaraş Afet Koordinasyon toplantısına katıldı.

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası sağlık hizmetlerine ilişkin konuların ele alındığı toplantıda, hastanelerin mevcut durumu, yürütülen sağlık hizmetleri, inşaatı devam eden hastanelerin son durumu ve planlanan sağlık yatırımları ile koordinasyonu gerektiren hususlar değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kahramanmaraş’ta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sineklere uçuş yasağı! Eşref Şekerli tarım’ın icadı hayvanlara rahat bir nefes aldırdı!
Sineklere uçuş yasağı! Eşref Şekerli tarım’ın icadı hayvanlara rahat bir nefes aldırdı!
KİPAŞ, 4 şirketiyle İSO 500’de!
KİPAŞ, 4 şirketiyle İSO 500’de!
Kahramanmaraş’ta kuzey çevre yolu bağlantısı yenilendi!
Kahramanmaraş’ta kuzey çevre yolu bağlantısı yenilendi!
Kaçsam’da yaz tatili dolu dolu geçiyor
Kaçsam’da yaz tatili dolu dolu geçiyor
Haydi Çeyrek Finalde Millilerimize Hep Birlikte Desteğe
Haydi Çeyrek Finalde Millilerimize Hep Birlikte Desteğe

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber