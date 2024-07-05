Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kahramanmaraş’ta

Vali Mükerrem Ünlüer, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, Kahramanmaraş Valiliğine ziyarette bulunarak Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Valilik makamında Vali Ünlüer ve il protokolü ile bir süre görüşen Bakan Memişoğlu’na, Vali tarafından Kahramanmaraş’ın genel durumu, deprem sonrasında yürütülen çalışmalar ve sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi sunuldu.

Memişoğlu, daha sonra Valilik toplantısında Kahramanmaraş Afet Koordinasyon toplantısına katıldı.

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası sağlık hizmetlerine ilişkin konuların ele alındığı toplantıda, hastanelerin mevcut durumu, yürütülen sağlık hizmetleri, inşaatı devam eden hastanelerin son durumu ve planlanan sağlık yatırımları ile koordinasyonu gerektiren hususlar değerlendirildi.