Sağlık-Sen Kahramanmaraş’ta açıklama yaptı

Necip Fazıl Şehir Hastanesinde düzenlenen basın açıklamasında doktorlara verilen zamların çok doğru bir karar olduğu belirtildi. Aynı kararın sağlık sektöründe çalışan diğer emekçiler içinde verilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde yapılan basın açıklamasında ise Sağlık-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci doktorlar dışındaki diğer sağlık çalışanlarının da bu haktan mahrum bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

İki hastane önünde yapılan basın açıklamalarında pankartlar açıldı ve çok sayıda sağlık çalışanı tarafından yoğun ilgi gösterildi.