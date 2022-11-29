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Şahin Balcıoğlu, ‘Sonuçların Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diliyoruz’

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) seçimlerinin Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını temenni eden Şahin Balcıoğlu, kendilerine oy veren vermeyen herkese teşekkür etti.

Şahin Balcıoğlu, ‘Sonuçların Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diliyoruz’

Şahin Balcıoğlu, ‘Sonuçların Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diliyoruz’

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) seçimlerinin Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını temenni eden Şahin Balcıoğlu, kendilerine oy veren vermeyen herkese teşekkür etti.

29 Kasım 2022 Salı 15:01

Yeni seçilen yönetime başarılar dileyen Şahin Balcıoğlu, “Değerli Kahramanmaraşlı hemşerilerim, saygıdeğer iş dünyamız bilindiği üzere 19 kasım 2022 tarihinde KMTSO meclis komite seçimleri yapıldı. Seçim sonuçlarında

toplamda 4094 oy kullanılmış olup, bu oyların; beyaz liste ye 2071 oy yüzde 50.58, bizim mavi listeye de 1752 oy ile yüzde 42.80 ve bağımsızlara da 271 oy ile yüzde 6.62, iş dünyası tercihlerini kullandı. Seçim sistemi gereği

73 meclis üyeliğinden beyaz oy 49, mavi oy 18 ve bağımsızlarda 6 meclis üyeliği elde etti. Yapılan seçimin ve sonuçlarının yorumunu çok değerli iş insanları ve basın mensuplarına bırakıyor, bizimle gönül birliği ile çalışan tüm arkadaşlarımıza, bize inanarak ve güvenerek oy veren arkadaşlarımıza ve bizim ulaşamadığımız veya kendimizi yeteri kadar anlatamadığımız tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni seçilen arkadaşlarımıza başarı dileklerimizle, sonuçların şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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şahin Balcıoğlu‘Sonuçların Kahramanmaraş’a Hayırlı Olmasını Diliyoruz’
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