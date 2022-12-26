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Sahne Maraş Tiyatro Okulu Kayıtları Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nda yeni dönem kayıtları devam ediyor. Başvuru formuna ve detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Sahne Maraş Tiyatro Okulu Kayıtları Devam Ediyor

Sahne Maraş Tiyatro Okulu Kayıtları Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nda yeni dönem kayıtları devam ediyor. Başvuru formuna ve detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

26 Aralık 2022 Pazartesi 15:23

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nda yeni dönem kayıtları devam ediyor. Toplamda 16 hafta sürecek eğitimlere 16 yaş ve üzeri vatandaşlar başvuru yapabiliyor. 30 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek kayıtlar, Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından 8 – 9 ve 10 Ocak 2023 tarihlerinde Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nun seçmeleri yapılacak. Tiyatro okuluna katılmaya hak kazanan kursiyerlere alanında uzman tiyatro eğitmenleri tarafından yaratıcı drama, duruş, diyafram - nefes gibi tiyatral eğitimler verilecek.

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Sahne Maraş Tiyatro Okulu Kayıtları Devam Ediyor
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