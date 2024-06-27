Saliha Erdim: “Aile sağlamsa toplum sağlamdır”

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği fiziki yatırımlara ilave olarak farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini de artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aile Danışmanı – Yazar Saliha Erdim’in katılımıyla “Zor Zamanlarda Aile Olmak” konulu söyleşi düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye vatandaşlar adeta akın etti. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen programda Saliha Erdim; çekirdek aile, ailenin temel dinamikleri, mutlu aile kavramı ve aile yaşantısının çocukların pedagojik gelişimine etkisi gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele aldı. Kendine has anlatımı ve ele aldığı konularla dinleyicilerin büyük beğenisini kazananErdim,söyleşi sonrası kitaplarını okurları için imzaladı. Etkinliğin çok verimli geçtiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Yazar Saliha Erdim’e teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, katılımları için Saliha Erdim’e teşekkür ederek çiçek takdim etti. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle noktalandı.

“Öncelikle Kendimize İyi Gelmeliyiz”

Programda konuşan Aile Danışmanı – Yazar Saliha Erdim, “İnsan olmadan hiçbir şey inşa edilemez. Öyleyse insan devredeyse hayat devrededir. İnsan ancak kendine güvenerek ve değer vererek bir şeyleri başarabilir. Biz öncelikle kendimize iyi gelmeliyiz. Kendine iyi gelmek, ailede iyi muamele görmekle başlar. Öyleyse her şeyin başı aile. Bütün iyiliklerin, kültürel ve manevi değerlerin temeli aile. Gerek toplumsal işleyiş gerekse kişinin bireysel iç donanım ve duyguları, ailede ne gördüyse onunla temellendirilir. Aile sağlamsa toplum da sağlamdır” ifadelerini kullandı.