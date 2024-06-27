Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Saliha Erdim: “Aile sağlamsa toplum sağlamdır”

Büyükşehir Belediyesi,Aile Danışmanı – Yazar Saliha Erdim ile “Zor Zamanlarda Aile Olmak” konulu söyleşi düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen söyleşide Erdim, “Gerek toplumsal işleyiş gerekse kişinin bireysel iç donanım ve duyguları, ailede ne gördüyse onunla temellendirilir. Aile sağlamsa toplum sağlamdır” dedi.

Saliha Erdim: “Aile sağlamsa toplum sağlamdır”

Saliha Erdim: “Aile sağlamsa toplum sağlamdır”

Büyükşehir Belediyesi,Aile Danışmanı – Yazar Saliha Erdim ile “Zor Zamanlarda Aile Olmak” konulu söyleşi düzenledi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen söyleşide Erdim, “Gerek toplumsal işleyiş gerekse kişinin bireysel iç donanım ve duyguları, ailede ne gördüyse onunla temellendirilir. Aile sağlamsa toplum sağlamdır” dedi.

27 Haziran 2024 Perşembe 16:30

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirdiği fiziki yatırımlara ilave olarak farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini de artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Aile Danışmanı – Yazar Saliha Erdim’in katılımıyla “Zor Zamanlarda Aile Olmak” konulu söyleşi düzenledi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye vatandaşlar adeta akın etti. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen programda Saliha Erdim; çekirdek aile, ailenin temel dinamikleri, mutlu aile kavramı ve aile yaşantısının çocukların pedagojik gelişimine etkisi gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele aldı. Kendine has anlatımı ve ele aldığı konularla dinleyicilerin büyük beğenisini kazananErdim,söyleşi sonrası kitaplarını okurları için imzaladı. Etkinliğin çok verimli geçtiğini belirten katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Yazar Saliha Erdim’e teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, katılımları için Saliha Erdim’e teşekkür ederek çiçek takdim etti. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle noktalandı.

“Öncelikle Kendimize İyi Gelmeliyiz”

Programda konuşan Aile Danışmanı – Yazar Saliha Erdim, “İnsan olmadan hiçbir şey inşa edilemez. Öyleyse insan devredeyse hayat devrededir. İnsan ancak kendine güvenerek ve değer vererek bir şeyleri başarabilir. Biz öncelikle kendimize iyi gelmeliyiz. Kendine iyi gelmek, ailede iyi muamele görmekle başlar. Öyleyse her şeyin başı aile. Bütün iyiliklerin, kültürel ve manevi değerlerin temeli aile. Gerek toplumsal işleyiş gerekse kişinin bireysel iç donanım ve duyguları, ailede ne gördüyse onunla temellendirilir. Aile sağlamsa toplum da sağlamdır” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Saliha Erdim: “Aile Sağlamsa Toplum Sağlamdır”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İrfan Karatutlu: “Kahramanmaraş'ta Yeni Bir Döneme Adım Attık”
İrfan Karatutlu: “Kahramanmaraş'ta Yeni Bir Döneme Adım Attık”
Kahramanmaraş'ta sıcaklar leylek sürülerini su kenarlarına indirdi
Kahramanmaraş'ta sıcaklar leylek sürülerini su kenarlarına indirdi
Ahilik hareketi derneği okul kütüphanesi kuracak!
Ahilik hareketi derneği okul kütüphanesi kuracak!
Başkan Görgel’den Şehit Kızına Doğum Günü Sürprizi
Başkan Görgel’den Şehit Kızına Doğum Günü Sürprizi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 185 personel alacak!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 185 personel alacak!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber