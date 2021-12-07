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Sanayi Sitesi Kooperatifleri İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın altyapısını sağlam temeller üzerine kurmak amacıyla çalışmalarını sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü sanayi sitesi yeni yerleşim alanlarında başlatmış olduğu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sanayi Sitesi Kooperatifleri İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı Çalışmaları Devam Ediyor

Sanayi Sitesi Kooperatifleri İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın altyapısını sağlam temeller üzerine kurmak amacıyla çalışmalarını sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü sanayi sitesi yeni yerleşim alanlarında başlatmış olduğu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

07 Aralık 2021 Salı 10:48
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KASKİ Genel Müdürlüğü’nün Sanayi sitesi yeni yerleşim alanlarının altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla başlatmış olduğu içmesuyu hattı, kanalizasyon hattı ve yağmursuyu hattı çalışmaları devam ediyor. Eylül ayında çalışmaları başlatılan projenin 2022 yılı içerisinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulması planlanıyor.

Çalışmaları devam eden projede bugün itibariyle toplamda 9 km uzunluğunda kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapılmıştır.

Proje kapsamında; 30 km uzunluğunda kanalizasyon hattı, 28 km uzunluğunda yağmursuyu hattı ve 27 km uzunluğunda içmesuyu hattı yapılacaktır.

Çalışmaların tamamlanmasıyla oluşturulacak yeni ve modern altyapı hattı uzun yıllar hizmet sağlayacak.​

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Sitesi Kooperatifleri İçmesuyuKanalizasyon Ve Yağmursuyu Hattı Çalışmaları Devam Ediyor
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