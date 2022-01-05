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SANKO Hastanesi’nden romatizma hastalarına kış önerisi

SANKO Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, kış mevsiminde ortaya çıkan virüslerin romatizma hastaları için de büyük sorun oluşturduğunu söyledi.

SANKO Hastanesi’nden romatizma hastalarına kış önerisi

SANKO Hastanesi’nden romatizma hastalarına kış önerisi

SANKO Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, kış mevsiminde ortaya çıkan virüslerin romatizma hastaları için de büyük sorun oluşturduğunu söyledi.

05 Ocak 2022 Çarşamba 10:13
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Dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirten Doç. Dr. Kısacık, “Uzun süre evden çıkamadığımız zaman dilimlerinin yanı sıra, maskeler hayatımızın parçası oldu. Bu düzene ayak uydurmamız, alışmamız gerekecek” dedi.

Kış mevsimi için romatizma hastalarına önerilerde bulunan Doç. Dr. Kısacık, kışın sadece Covid-19 enfeksiyonu değil, diğer gribal enfeksiyon nedeni olan virüslerin de ortamda bulunmaya başladığına dikkat çekti.

“Bu durum, immün (bağışıklık) sistemi gerek ilaçlar gerekse hastalığın kendisi tarafından baskılanan romatizma hastaları için büyük sorun teşkil edebilmektedir” diyen Doç. Dr. Kısacık, şu önerilerde bulundu:

“Daha büyük sorunlara yol açmaması için romatizma hastaları öncelikli olarak hasta kişilerden uzak durulmalıdır. Covid-19 pandemisi sırasında büyük önem gösterilen sosyal mesafe kuralı, hastalıkların bulaşmasını önemli ölçüde engellemektedir.

Ayrıca maske gibi hayatımızın vazgeçilmezi olan koruyucu ekipmanların da büyük faydası bulunmaktadır. Halen zorunlu olarak kullandığımız maskeler, hastalıkların bulaşmasını önlemede önemli bir faktördür. Ellerin sık sık sabun ile yıkanması da sağladığımız hijyeni arttıracaktır.”

Dengeli beslenmenin vücut direncini korumada büyük önem taşıdığını anlatan Doç. Dr. Kısacık, beslenme konusunun zaman zaman çok abartılarak aşırı miktarda kilo alımına neden olduğunu bunun da eklem yükünün artmasına yol açtığını anımsattı.

HASTALIĞIN GELİŞMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Doç. Dr. Kısacık, hastalığın ilerlemesi halinde ıhlamur, adaçayı gibi doğal yöntemlerin yanında, bol sıvı tüketimi ve dinlenmek gerektiğini vurguladı.

Hastalığın geliştiği durumlarda yayılımı engellemek açısından sağlıklı bireylerden uzak durmanın önemine işaret eden Doç. Dr. Kısacık, “Ateşiniz yükseliyor ve genel durumunuzu bozuyorsa, bir an önce doktorunuzla temasa geçmeniz uygun olacaktır” diye konuştu.

Bu enfeksiyonların zaman zaman hastaların yatışını gerektirecek boyuta ilerleyebileceğini kaydeden Doç. Dr. Kısacık, “Covid-19 enfeksiyonunda da benzer şekilde hastalar evde karantina altına alınmakta, nefes darlığı ve genel durum bozukluğu gelişiyorsa hastaneye yatışı yapılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

GRİP AŞISI

Risk grubunda olan hastaları genellikle bir yıllık grip aşıları yaptırmaları konusunda uyarmak gerektiğinin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Kısacık, hastaların da takip eden doktorlarına risk durumlarını sormalarını önerdi.

Özellikle bağ dokusu romatizması olan hastaların soğuktan korunması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Kısacık, bunun için yün eldiven, atkı, bere gibi giyim ve evin sıcaklığının iyi olmasına dikkat edilmesinin önemli olduğunu hatırlattı.

C VE D VİTAMİNİ

Bazı vitaminlerin özellikle mikroplarla mücadelede immüne sistemine faydasının çok iyi bilindiğini bildiren Doç. Dr. Kısacık, sözlerini şöyle tamamladı:

“C ve D vitamini bunların başında gelmektedir. D vitaminini güneşten almaktayız. Ancak D vitamini seviyesi düşük hastalarımızda takviye yapılabilir. C vitamini ise taze meyve ve sebzelerden karşılanabilir. Bu yüzden taze ürünleri öğünlerimizde mutlaka bulundurmalıyız.

Uzun kış gecelerinde hastalıklardan korunarak, Covid-19 enfeksiyonunda çok iyi tecrübe ettiğimiz mesafe, maske ve hijyen kuralını aksatmadan, iyi ve düzenli beslenme ile ailenizle mutlu ve sağlıklı günler geçirebilirsiniz.”

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SANKO Hastanesi’nden Romatizma Hastalarına Kış önerisi
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