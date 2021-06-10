banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Necati Okay, ‘Tüm Park Ve Bahçelerimiz Hemşerilerimizin Hizmetinde’
Pandemi şartlarının normalleşmesiyle tüm park...
Karamanlı Mahallesi’nde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor​
Karamanlı Mahallesi’nde İçme Suyu Çalışmaları...
Prof. Yücer’le Yaşlıların Sosyal ve Manevi Bakımı
Prof. Yücer’le Yaşlıların Sosyal ve...
Ekinözü Kesim Tesisi Yükseliyor
Ekinözü Kesim Tesisi Yükseliyor
Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’ etkinlikleri gerçekleştirildi
Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’...

SANKO öğrencileri Türkiye’yi coğrafya olimpiyatları’nda temsil edecek

SANKO Okulları öğrencileri, 17’nci Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları’nda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye’yi Balkan Coğrafya Olimpiyatları’nda temsil etme hakkı kazandı.

SANKO öğrencileri Türkiye’yi coğrafya olimpiyatları’nda temsil edecek

SANKO öğrencileri Türkiye’yi coğrafya olimpiyatları’nda temsil edecek

SANKO Okulları öğrencileri, 17’nci Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları’nda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye’yi Balkan Coğrafya Olimpiyatları’nda temsil etme hakkı kazandı.

10 Haziran 2021 Perşembe 17:48
banner459

Online olarak gerçekleştirilen olimpiyatlarda SANKO Okulları’nın 18 öğrencisi birinci basamak sınavını geçerek, ikinci basamak sınavındaki 58 öğrenci içinde yer aldı. İkinci basamak sınavı olan İngilizce multimedya sınavını geçen SANKO Okulları’nın 12 öğrencisi üçüncü basamak sınavı online arazi çalışmalarında yarıştı.

Dördüncü basamak sınavında Erencem Özbey, Murat Emre ve Abdulkadir Koçak “Ülkemizdeki Küresel Isınma Üzerine Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi” konulu poster sunumunu coğrafya alanından beş kişilik akademik değerlendirme kuruluna karşı İngilizce olarak büyük bir başarıyla gerçekleştirerek Türkiye’yi Balkan Olimpiyatlarında temsil etme hakkını elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Uluslararası Coğrafya Birliği tarafından 10- 16 Ağustos tarihleri arasında birçok ülkenin katılımı ile gerçekleşecek Balkan Olimpiyatları’nda Gaziantep’in yanı sıra, ülkemizi temsil edecek öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Asyalı, öğrencilerini ve danışman öğretmenleri Hakan Güven ile Fatma Koçak Gezer’i kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Anahtar Kelimeler:
SANKO öğrencileri Türkiye’yi Coğrafya Olimpiyatları’nda Temsil Edecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş derbisinin kazanını Türkoğlu belediyespor oldu
Kahramanmaraş derbisinin kazanını Türkoğlu belediyespor oldu
Büyükşehir pandemide esnafa nefes oldu
Büyükşehir pandemide esnafa nefes oldu
Ünal Ateş Müzisyenlerin Derdini Dinledi
Ünal Ateş Müzisyenlerin Derdini Dinledi
Necati Okay, ‘Tüm Park Ve Bahçelerimiz Hemşerilerimizin Hizmetinde’
Necati Okay, ‘Tüm Park Ve Bahçelerimiz Hemşerilerimizin Hizmetinde’
Büyükşehir’le Mahallelerin Çehresi Değişiyor
Büyükşehir’le Mahallelerin Çehresi Değişiyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber