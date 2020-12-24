Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO okulları Gaziantep’in kurtuluşunu kutladı
SANKO okulları Gaziantep’in kurtuluşunu kutladı
Bakan yardımcısı Kahramanmaraş’ı ziyaret etti
Bakan yardımcısı Kahramanmaraş’ı ziyaret etti
SANKO Üniversitesi’nden Kurtuluş mesajı
SANKO Üniversitesi’nden Kurtuluş mesajı
Kahramanmaraş genelinde İşaretleme Çalışması
Kahramanmaraş genelinde İşaretleme Çalışması
Kahramanmaraş Örnek Şehir oldu
Kahramanmaraş Örnek Şehir oldu

SANKO okulları Gaziantep’in kurtuluşunu kutladı

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Gaziantep’in kendi imkânları ile cephane imal ederek düşman işgaline tek başına karşı koyanların şehri olduğunu belirtti.

SANKO okulları Gaziantep’in kurtuluşunu kutladı

SANKO okulları Gaziantep’in kurtuluşunu kutladı

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Gaziantep’in kendi imkânları ile cephane imal ederek düşman işgaline tek başına karşı koyanların şehri olduğunu belirtti.

24 Aralık 2020 Perşembe 18:46
banner459

Asyalı, Gaziantep’in Kurtuluşunun 99’uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladığı mesajda, Antep Savunmasının, bir şehrin bayrağını, toprağını, namusunu korumak için kadınından erkeğine, yaşlısından gencine kadar büyük bir azim, inanç ve mücadele ile yazdığı destan olduğunu ifade etti.

Gaziantep Destanının; ‘düşman, cesedimi çiğnemeden, Antep topraklarına giremez’ diyen Şahin Bey’in, şehit edilişinin ardından yazılan ‘Vurun Antepliler namus günüdür’ ağıtı ile akıllara kazınan Karayılan’ın ve annesine el uzatıldığı için kendisini siper eden, 14 yaşındaki kahraman Şehit Kâmil gibi kahramanların hikâyesi olduğuna vurgu yapan Asyalı, şunları kaydetti:

“Şehrin direncini kırmak için açlık ve yokluğa mahkûm edildiği o günlerde Antep halkı, esir olmaktansa hür olmayı ve ölmeyi tercih etmiş ve tarihte eşi benzeri görülmemiş direnişin destanını yazmıştır. Vatanına ve bayrağına göz dikenlere karşı aylarca süren mücadele ile düşmanı topraklarından atarak bağımsızlığına ve vatan topraklarına sahip çıkan Gaziantep’in bağrında 6 bin 317 şehit vardır.”

Anahtar Kelimeler:
SANKO Okulları Gaziantep’in Kurtuluşunu Kutladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KMTSO'dan "yerel işletmene sahip çık'' kampanyası
KMTSO'dan "yerel işletmene sahip çık'' kampanyası
Şehrin tarihini geleceğe taşıyacağız
Şehrin tarihini geleceğe taşıyacağız
Afşin Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Afşin Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Bakan yardımcısı Kahramanmaraş’ı ziyaret etti
Bakan yardımcısı Kahramanmaraş’ı ziyaret etti
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay’ın acı günü
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay’ın acı günü

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber