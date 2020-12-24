SANKO okulları Gaziantep’in kurtuluşunu kutladı

Asyalı, Gaziantep’in Kurtuluşunun 99’uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladığı mesajda, Antep Savunmasının, bir şehrin bayrağını, toprağını, namusunu korumak için kadınından erkeğine, yaşlısından gencine kadar büyük bir azim, inanç ve mücadele ile yazdığı destan olduğunu ifade etti.

Gaziantep Destanının; ‘düşman, cesedimi çiğnemeden, Antep topraklarına giremez’ diyen Şahin Bey’in, şehit edilişinin ardından yazılan ‘Vurun Antepliler namus günüdür’ ağıtı ile akıllara kazınan Karayılan’ın ve annesine el uzatıldığı için kendisini siper eden, 14 yaşındaki kahraman Şehit Kâmil gibi kahramanların hikâyesi olduğuna vurgu yapan Asyalı, şunları kaydetti:

“Şehrin direncini kırmak için açlık ve yokluğa mahkûm edildiği o günlerde Antep halkı, esir olmaktansa hür olmayı ve ölmeyi tercih etmiş ve tarihte eşi benzeri görülmemiş direnişin destanını yazmıştır. Vatanına ve bayrağına göz dikenlere karşı aylarca süren mücadele ile düşmanı topraklarından atarak bağımsızlığına ve vatan topraklarına sahip çıkan Gaziantep’in bağrında 6 bin 317 şehit vardır.”