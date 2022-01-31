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Sanko Okulları Öğrencisi Kutay Sakmak Türkiye Üçüncüsü Oldu

SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, “2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası”nda 13 yaş genel kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu ve Milli Takım havuzuna seçildi.

Sanko Okulları Öğrencisi Kutay Sakmak Türkiye Üçüncüsü Oldu

Sanko Okulları Öğrencisi Kutay Sakmak Türkiye Üçüncüsü Oldu

SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, “2022 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası”nda 13 yaş genel kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu ve Milli Takım havuzuna seçildi.

31 Ocak 2022 Pazartesi 16:23
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Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen “Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası”na, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 24 kategoride 7-18 yaş arası yaklaşık 2 bin sporcu katıldı.

SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, şampiyonada 13 Yaş Genel Kategorisinde oynadığı dokuz karşılaşmanın yedisini kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu. Elde ettiği dereceyle Milli Takım havuzuna da seçilen Sakmak, Avrupa ve Dünya Yaş Grupları gibi birçok uluslararası etkinlikte ülkemizi temsil edecek.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisi Kutay Sakmak’ın başarısı ile gurur duyduklarını belirterek başarılarının devamını diledi.

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Sanko Okulları Öğrencisi Kutay Sakmak Türkiye Üçüncüsü Oldu
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