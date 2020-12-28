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SANKO okulları öğrencisi Türkı̇ye ı̇kı̇ncı̇sı̇ oldu

SANKO Okulları öğrencisi “Başakşehir Living Lab 7. İnovasyon Yarışması”nda Türkiye ikincisi oldu.

SANKO okulları öğrencisi Türkı̇ye ı̇kı̇ncı̇sı̇ oldu

SANKO okulları öğrencisi Türkı̇ye ı̇kı̇ncı̇sı̇ oldu

SANKO Okulları öğrencisi “Başakşehir Living Lab 7. İnovasyon Yarışması”nda Türkiye ikincisi oldu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 16:35
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Ortaokul, lise, üniversite ve öğretmen kategorilerinde düzenlenen ve üç̧ aşamalı olarak değerlendirilen “Başakşehir Living Lab 7. İnovasyon Yarışması”na SANKO Okulları 9 proje ile katıldı.

Yarışmada SANKO Okulları öğrencilerinden Yiğit Diken’in "Çevre için Bozulmadan Tüket" projesi ve Betül Günaydın’ın "BiDeS" projesi ortaokul kategorisinde finale kaldı.

SANKO Okulları öğrencisi Betül Günaydın, danışman öğretmeni Aslı Karagüzel önderliğinde hazırladığı ve patenti olan “BiDeS” projesi ile bisiklet kullanımını kolaylaştırarak sürücü güvenliğini artırdı. Günaydın, bu projesi ile Türkiye ikincisi oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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