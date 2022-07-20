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SANKO okulları’ndan 2022 YKS’de kitlesel başarı

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri, YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) 2022’de Türkiye genelinde ilk 100’de 5 derece ile Gaziantep’in gururu oldu.

SANKO okulları’ndan 2022 YKS’de kitlesel başarı

SANKO okulları’ndan 2022 YKS’de kitlesel başarı

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri, YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) 2022’de Türkiye genelinde ilk 100’de 5 derece ile Gaziantep’in gururu oldu.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:52
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SANKO öğrencileri, Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) sayısalda Türkiye 64’üncülüğü, yabancı dilde Türkiye 67’nciliği ve 82’nciliği, Temel Yeterlilik Testinde (TYT) Türkiye 72’nciliği ve 83’üncülüğü dereceleri ile önemli bir başarıya imza attı.

SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri YKS Türkiye genelinde ilk 100’de 3 öğrenci ile 5 derece, ilk 250’de 4 öğrenci ile 7 derece, ilk 500’de 10 öğrenci ile 14 derece, ilk binde 16 öğrenci ile 22 derece, ilk 2 binde 20 öğrenci ile 33 derece, ilk 5 binde 27 öğrenci ile 56 derece, ilk 10 binde 34 öğrenci ile 74 derece, ilk 25 binde 46 öğrenci ile 117 derece, ilk 50 binde ise 55 öğrenci ile 132 derece elde etti.

Öğrencilerinin YKS’de elde ettiği Türkiye dereceleri ve kitlesel başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirten SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini kutlayarak, böylesine bir başarı hikayesinde emeği geçen öğretmenlere ve sonsuz güvenleri için velilere teşekkürlerini sundu.

Anahtar Kelimeler:
SANKO Okulları’ndan 2022 YKS’de Kitlesel Başarı
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