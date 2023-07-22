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SANKO Okullarından Yks’de Büyük Başarı!

SANKO Okulları öğrencisi A. Eren Kutsal, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) AYT Sayısal alanında Türkiye 65’inciliği ile büyük başarıya imza attı.

SANKO Okullarından Yks’de Büyük Başarı!

SANKO Okullarından Yks’de Büyük Başarı!

SANKO Okulları öğrencisi A. Eren Kutsal, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) AYT Sayısal alanında Türkiye 65’inciliği ile büyük başarıya imza attı.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 14:03

YKS’de 2 milyon 995 bin 638 aday Temel Yeterlilik Testine (TYT), 1 milyon 980 bin 376 aday ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına katıldı. SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ile SANKO Koleji öğrencileri Türkiye dereceleri ile başarılarına yeni başarılar ekledi.

SANKO Okulları öğrencileri, Türkiye genelinde ilk 100’de 1, ilk 250’de 5, ilk 500’de 12, ilk 1,000’de 19, ilk 2,000’de 20, ilk 5,000’de 37, ilk 10,000’de 58 derece elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, YKS’ye giren 69 öğrencisini başarılarından dolayı kutladı, öğretmenlerine ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti.

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SANKO Okullarından Yks’de Büyük Başarı!
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