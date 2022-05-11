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SANKO Okulları’nın yüzme başarısı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Kayseri’de düzenlenen “Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakası”na üç yüzücüsü ile katılan SANKO Okulları öğrencileri başarıya kulaç attı.

SANKO Okulları’nın yüzme başarısı

SANKO Okulları’nın yüzme başarısı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Kayseri’de düzenlenen “Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakası”na üç yüzücüsü ile katılan SANKO Okulları öğrencileri başarıya kulaç attı.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:36
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Kayseri Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen müsabakalarda SANKO Okulları öğrencisi Tuna Karakuş 11 yaş kategorisinde 50 ve 100 metre kurbağalama stilinde A1 barajını, 50 metre serbest stil ve 200 metre kurbağalama stilde ise B2 barajını geçti.

Çınar Özkamalı, 11 yaş kategorisinde 50 metre sırtüstü, serbest ve kurbağalama stilde B2 barajını, Azra Aksoy ise 11 yaş kategorisinde 50 ve 100 metre sırtüstü stil ile 50 metre serbest stilde B1 barajını geçerek önemli başarı sağladılar.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin yüzme başarısı ile gurur duyduğunu belirterek, yarışmada okullarını temsil eden öğrencilerini ve öğretmenlerini kutladı.

Asyalı, A1 barajını geçerek aralık ayında düzenlenecek Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Türkiye Birinciliği Yarışlarına katılma hakkı kazanan Tuna Karakuş’a da başarılar diledi.

Son Güncelleme: 11.05.2022 19:03
Anahtar Kelimeler:
SANKO Okulları’nın Yüzme Başarısı
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