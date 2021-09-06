Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kuzucak’ta Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor
Kuzucak’ta Sorunlar Büyükşehir’le Çözülüyor
Açık Hava Etkinlikleri Bugün Türkoğlu’nda
Açık Hava Etkinlikleri Bugün Türkoğlu’nda
Başkan Okay’dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı
Başkan Okay’dan Yeni Eğitim Öğretim...
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 2021-2022...
Dulkadiroğlu’nun Masal Odası
Dulkadiroğlu’nun Masal Odası

SANKO Onursal Başkanı Konukoğlu’na teşekkür plaketi

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) tarafından SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na, SANKO Holding’in Anadolu basınına desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

SANKO Onursal Başkanı Konukoğlu’na teşekkür plaketi

SANKO Onursal Başkanı Konukoğlu’na teşekkür plaketi

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) tarafından SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na, SANKO Holding’in Anadolu basınına desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

06 Eylül 2021 Pazartesi 16:53
banner459

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir ve Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun ile SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nu ziyaretinde yaptığı konuşmada, "SANKO ve Konukoğlu Ailesi Anadolu basınına her zaman büyük destek olmuştur. SANKO ve Konukoğlu Ailesi adına Sayın Abdulkadir Konukoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

SANKO Holding’in yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin istihdamına ve ihracatına büyük katkı sağladığını belirten Karaca, “SANKO sanayi alanında Anadolu’ya ve ülkemize değer katarken sosyal sorumluluk alanında da topluma büyük katkılar sunan önemli bir kuruluştur” ifadelerini kullandı.

SANKO’nun, her zaman Anadolu basınının yanında olduğunu dile getiren Karaca, “Yatırımının bulunduğu kentlerde Anadolu basınına destek olan SANKO Holding’e ve Konukoğlu Ailesine tüm meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Abdulkadir Konukoğlu ise gazetecilerin gerek normal dönemde gerekse pandemi koşullarında halkın bilgi edinmesi adına çok önemli ve zor görevler üstlendiğine dikkat çekti.

Konukoğlu, “Bu anlamlı ödül için Türkiye Gazeteciler Federasyonu’na teşekkür ederim. Kamuoyunun bilgilendirilmesi adına fedakarca çalışan tüm basın mensuplarımıza da hassaten teşekkür eder, görevlerinde kolaylıklar dilerim” temennisinde bulundu.

Konuşmaların sonunda TGF Başkanı Karaca, Konukoğlu’na, Anadolu basınına desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Son Güncelleme: 06.09.2021 18:29
Anahtar Kelimeler:
SANKO Onursal Başkanı Konukoğlu’na Teşekkür Plaketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraşlı siyasetçi Akpınar’ın mutlu günü
Kahramanmaraşlı siyasetçi Akpınar’ın mutlu günü
KASKİ, onlarca işçi alımı yapacak!
KASKİ, onlarca işçi alımı yapacak!
Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu Başkanlığında Kuruldu
Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu Başkanlığında Kuruldu
Başkan Güngör Öğrencilerin Mutluluğunu Paylaştı
Başkan Güngör Öğrencilerin Mutluluğunu Paylaştı
Kahramanmaraş’ta öğrencilere okula hoş geldin sürprizi
Kahramanmaraş’ta öğrencilere okula hoş geldin sürprizi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber