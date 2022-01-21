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SANKO park AVM sömestr tatiline hazır

Gaziantep’in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, birbirinden eğlenceli etkinliklerle ara tatili keyifli hale getiriyor.

SANKO park AVM sömestr tatiline hazır

SANKO park AVM sömestr tatiline hazır

Gaziantep’in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, birbirinden eğlenceli etkinliklerle ara tatili keyifli hale getiriyor.

21 Ocak 2022 Cuma 12:26
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Çocukların favori çizgi film kahramanları 22-30 Ocak tarihlerinde 12.00-19.00 arasında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Sanko Park Alışveriş Merkezi ana atriumda ücretsiz düzenlenecek etkinlikte, ‘‘Nickelodeon Gaming Zone XL’’ alanında Dora, Ninja Kaplumbağalar, Shimmer & Shine ve Blaze sevenleriyle buluşacak.

Dört çizgi film kahramanının yer alacağı etkinlikte; Kaşif Dora alana gelerek çocuklarla buluşacak, onlarla eğlenceli oyunlar oynayıp hatıra fotoğrafı çektirecek. Aynı zamanda minik katılımcılar, magnet puzzle duvarındaki parçaları tamamlayarak, Kaşif Dora ve arkadaşlarının yıldızları keşfetmesine yardımcı olacaklar.

Ninja Kaplumbağalar; oyun alanına gelerek çocuklarla fotoğraf çektirecek ve özel kurulu alandaki TMNT trambolinde zıplayarak eğlenecekler.

Blaze oyunlarından Plinko’da katılımcılar; yukarıdan bırakılan diskleri favori karakterlerinin bulunduğu kutucuğa düşürmeye çalışacaklar. Hot Shot oyununda ise minik ziyaretçiler, karşılıklı olarak hedef panosuna atış yapacaklar ve en yüksek skoru elde ederek yarışı kazanmaya çalışacaklar.

Shimmer & Shine oyunlarından ilkinde, minik oyuncular dijital sistem üzerinden Shimmer ve Shine’ı kontrol ederek engelleri aşacak, skorları toplayacak ve led ekranda izleyerek bu özel oyun konsolunun tadını çıkaracak.

İkincisinde ise Shimmer & Shine hayranlarına özel hazırlanan dekorun önüne gelen minikler, çektirecekleri fotoğraflarla bu güzel anı kayda alacaklar.

Son olarak Nickelodeon Gaming Zone XL alanına gelen minik ziyaretçiler, bulmaca oyununda küpleri çevirerek alanındaki aynı çizgi filmde bulunan karakterleri alt alta sıralamaya çalışacaklar.

SANKO PARK

“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park’ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor.

Sanko Park'ın marka karmasında Decathlon, Beymen, Beymen Club, Rossmann, H&M, Mars Athletic Club (MAC), OXXO, Boyner, Network, Kahve Dünyası, Tekzen, Paşabahçe, Mudo, W Collection, Swarovski, LCW, Media Markt, D&R, D’S Damat, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, Kitikate, Kiğılı, Mango, Koton, Flo, B&G Store, Alaçatı Muhallebicisi, GS Store, Fenerium gibi markaların yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.


Play Park tarafından işletilen 4.271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezinde gençlere nezih ortamda zaman geçirme imkânı sunuluyor. 1.600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenlere hizmet veriyor.

Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.

Galeride etkinliklere pandemi dolayısıyla ara verildi.

1.200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

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SANKO Park AVM Sömestr Tatiline Hazır
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