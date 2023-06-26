SANKO Rektörü Dağlı’dan Kurban Bayramı Mesajı

Prof. Dr. Dağlı, “Milli birlik ve beraberliğimizin önemli sembollerinden olan bayramlar, sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan kapılardır” dedi.

Bayramların gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı, dayanışma ve yardımlaşmaya emsalsiz katkılar sağlayan müstesna günler olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadığımız şu günlerde mübarek Kurban Bayramının, anlamına uygun, kırgınlıkların son bulduğu, huzur ve muhabbetle geçmesini diliyorum. Aziz milletimizin Kurban Bayramını kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”