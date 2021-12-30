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SANKO Rektörü Dağlı’dan yeni yıl mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 2022’nin tüm beklentilerin gerçekleştiği, umutların yerini bulduğu verimli bir yıl olması temennisinde bulundu.

SANKO Rektörü Dağlı’dan yeni yıl mesajı

SANKO Rektörü Dağlı’dan yeni yıl mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, 2022’nin tüm beklentilerin gerçekleştiği, umutların yerini bulduğu verimli bir yıl olması temennisinde bulundu.

30 Aralık 2021 Perşembe 14:40
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Prof. Dr. Dağlı, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, SANKO Üniversitesi’nin 2021 yılında gerek akademik gerekse sosyal sorumluluk projeleriyle önemli çalışmalara imza attığını anımsattı.

“Bu güzel şehrin insanlarına ve ülkemize yararlı olmak için yeni yılda da elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz” diyen Prof. Dr. Dağlı, mesajını söyle sürdürdü:

“Atalarımızın canları pahasına korudukları bu güzel topraklarda, bilim, eğitim ve sağlık hizmetlerinde farkımızı yaşatmak ve bir dünya markası olma yolunda ilerlememizi devam ettirmek için, akademik ve idari kadromuzla, öğrencilerimiz ve velilerimizle bir aile olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2022 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılımız kutlu olsun.”

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SANKO Rektörü Dağlı’dan Yeni Yıl Mesajı
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