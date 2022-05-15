Sanko Üniversitesi Beslenme ve diyetetik günleri sona erdi!

Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda, III. Beslenme ve Diyetetik Günleri kapsamında düzenlenen ve sunuculuğunu SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Nida Zeliha Çiçek’in yaptığı sempozyumun ikinci ve son gününde birbirinden değerli konuşmacılar bilgi paylaştı.

Sempozyumun oturum başkanlıklarını SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu ile Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Almacıoğlu yaptı.

DOÇ. DR. AYSİMA ÖZÇELİK

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Aysima Özçelik, Hastalıklar ve Görülme Durumunu anlattı.

Doç. Dr. Özçelik, “Çocukluk çağında kronik nörolojik hastalıklar; epilepsi, serebral palsi, SSPE, dirençli epilepsi+motor gerilik, hipotonik infant, kas hastalıkları, spinal musküler atrofi, otizm, DEHB, sendromlar, metabolik hastalıkları içeren geniş bir yelpazeye sahiptir” dedi.

“Epilepsi hemen her yaşta görülebilen ve uzun süreli tedavi ve izleme gerektiren bir hastalık olup, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler” diyen Doç. Dr. Özçelik, şunları kaydetti:

“Ketojenik diyet tedavisi 80 yıldan aşkın süredir epilepsi tedavisinde kullanılan, yüksek yağ ve düşük karbonhidrat içeren bir diyettir. Ketojenik diyetin de açlık periyoduna benzer şekilde epileptik nöbetler üzerine olumlu etkisi gösterilmiştir. Serebral Palsi (SP) gelişimini sürdüren beyinde oluşan bir hasara bağlı kalıcı hareket ve postür bozukluğudur.

SP’li çocuklar genellikle besinleri ağza götürme, ağız içinde besini molar bölgeye taşıma ve çiğneme gibi yutma fonksiyonun önemli basamaklarını gerçekleştirmekte problem yaşamaktadır. Türkiye’de 2018 yılında yapılan çalışmada 1108 SP tanılı çocuk hastanın beslenme durumu değerlendirildiğinde yüzde 94 oranında malnütrisyon (yetersiz beslenme) olduğu görülmüştür.”

DYT. ZEYNEP AKIŞIN

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Zeynep Akışın da Ketojenik Diyetler konusunda bilgi paylaştı.

Ketojenik diyeti, yüksek yağ orta veya yüksek protein, düşük karbonhidrat içeren diyet çeşidi olarak tanımlayan Akışın, “Ketojenik diyet tedavisi, dirençli epilepsi hastalarında çoklu epilepsi ilacı kullananlarda ve/veya bazı metabolik hastalıklarda (GLUT1, kompleks 1 mitokondriyal bozukluklar, rett sendrom vb.) tedavi amaçlı olarak yapılmaktadır” diye konuştu.

Bu tedavinin multidisipliner bir ekiple yapılması gerektiğini vurgulayan Akışın, özellikle çekirdek ekipte, Çocuk Metabolizma Uzmanı, Çocuk Nöroloji Uzmanı, Ketojenik Diyet Diyetisyeni olması ve bu ekip tarafından sağlık taramasından geçirilen, uygun hastalara ketojenik diyet uygulanması gerektiğini ifade etti.

ARŞ. GÖR. DR. DYT. FATMA ILGAZ

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Arş. Gör. Dr. Dyt. Fatma Ilgaz ise Nörolojik Hastalıkların Tıbbi Beslenme Tedavisi konusunu değerlendirdi.

Sempozyum, katılımcılara belge takdimiyle son buldu.