Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO’da 10 Kasım Atatürk’ü anma günü
SANKO’da 10 Kasım Atatürk’ü anma...
Ünal Ateş, 82 Yıldır Senden ayrıyız ama hep gönlümüzdesin
Ünal Ateş, 82 Yıldır Senden...
Ülkü Ocaklarından 10 Kasım mesajı
Kahramanmaraş Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin...
Mahçiçek, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Rahmetle Anıyorum’
Mahçiçek, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü...
‘Sezai Karakoç İlhamdır’
‘Sezai Karakoç İlhamdır’

SANKO Üniversitesi hastanesi bir ilke daha imza attı

SANKO Üniversitesi Hastanesi, Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) ülkemizin “TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri Belgesi” almaya hak kazanan ilk ve tek hastane oldu.

SANKO Üniversitesi hastanesi bir ilke daha imza attı

SANKO Üniversitesi hastanesi bir ilke daha imza attı

SANKO Üniversitesi Hastanesi, Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) ülkemizin “TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri Belgesi” almaya hak kazanan ilk ve tek hastane oldu.

10 Kasım 2020 Salı 11:39
banner459

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Türkiye’nin “tek çatı altında en büyük özel hastanesi” olduklarını anımsatarak, “Kurulduğumuz günden itibaren kalite çalışmalarına büyük önem verdik. Kalite yolculuğuna, 1998 yılında TSE’den Türkiye’de kalite belgesini alan altıncı, özel hastaneler içerisinde dördüncü hastane olarak başladık” dedi.

Özellikle COVID-19 salgını nedeniyle hijyen kavramının günlük hayatta daha da önemli hale geldiğine vurgu yapan Dr. Kileci, TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon (sanitasyon, hijyen için gerekli olan koşulların sağlanması ve korunması) Yönetim Sistemleri belgesine ilişkin şunları kaydetti:

“Temmuz ayında ‘TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi’ni uygulama kararı aldık. ‘Sağlıkta Kalite ve Sağlıkta Akreditasyon Standartları’na göre hazırlanan ve uygulanan Hijyen ve Sanitasyon uygulamalarının içeriğini biraz daha genişleterek TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Standartlarını kapsayacak şekle getirdik ve tüm bu çalışmaların sonucunda belgeyi almaya hak kazandık.

TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Standardının etkin uygulanmasıyla; kurum içinde hijyen ve sanitasyon uygulamalarının standardize edilmesi sağlanmaktadır. Bu standart, hastalarımızın güven ve memnuniyetini artırırken, çalışanlarımızın da motivasyonlarını yükseltmektedir.

TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri Belgesi’ni almak, verdiğimiz hizmetin niteliğinin onaylanmış olması açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde bu konuda ilk ve tek hastane olmak bizim için ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu.”

TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin bu süreçte TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Belgesi de aldığına dikkat çeken Dr. Kileci, şöyle devam etti:

“Kuruluşumuzdan itibaren çevreye saygıyı ilke edinerek hizmet veriyoruz. Kojenerasyon yöntemiyle tükettiğimiz elektriğin yüzde 60’ını kendimiz üreterek, faaliyetlerimizi yasal mevzuata uyumlu yürütüyoruz. Bu ve bunun gibi çevre konusunda yaptığımız çalışmalar bizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini almaya yöneltti.

20. yüzyıl insanlarının çevreye verdiği zarar her geçen gün artıyor. Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda giderlerin azaltılmasını, hasta güveninin artmasını, potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesiyle acil durum ve kazalara karşı hazırlık yapıldığından, kayıpla sonuçlanan olaylarda azalmalar yaşanmasını, hastanenin kalitesinin dolayısıyla çalışan moralinin yükselmesinin sağlanmasıyla kuruma bağlılığının pekişmesini, personele verilen eğitimlerle de çevre bilincinin yükseltilmesini sağlıyoruz.”

DİĞER BELGELER

Daha önce aldıkları TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerine de değinen Dr. Kileci, sözlerini şöyle tamamladı:

“TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri belgemizle kurumumuzda hasta beklentilerini karşılayarak, hasta memnuniyetini artırmakta ve kesintisiz yapılan iyileştirmelerle sürekliliği sağlamaktır.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ile hastane olarak büyük önem verdiğimiz unsurlardan biri olan çalışanların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması, yaşanacak iş kazaları ve bunların sonuçlarından hastanemizin göreceği zararları önleyecek proaktif bir yaklaşım sergileyerek, çalışanlarımıza verdiğimiz değer ile güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Bu süreçlerin kurulmasında her türlü desteği veren SANKO Holding Yönetim Kuruluna, başta rektörümüz Prof. Dr. Güner Dağlı olmak üzere SANKO Üniversitesi öğretim üyeleri ve çalışanlarına, özellikle bu başarının esas mimarı olan Hastane Kalite Yönetim Birimimiz ile tüm çalışanlarımıza ve belgelendirme denetiminde sistemimizin daha da iyi olması için önerilerde bulunan TSE Denetim Ekibine teşekkür ederiz.”

Anahtar Kelimeler:
ANKO Üniversitesi HastanesiTürk Standartları Enstitüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünal Ateş, 82 Yıldır Senden ayrıyız ama hep gönlümüzdesin
Ünal Ateş, 82 Yıldır Senden ayrıyız ama hep gönlümüzdesin
Ülkü Ocaklarından 10 Kasım mesajı
Ülkü Ocaklarından 10 Kasım mesajı
Mahçiçek, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Rahmetle Anıyorum’
Mahçiçek, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Rahmetle Anıyorum’
Anadolu'nun yiğitleri
Anadolu'nun yiğitleri
Turizm HES projelerine kurban edilmesin
Turizm HES projelerine kurban edilmesin

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber