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SANKO Üniversitesi hastanesi'nden kamuoyu açıklaması

Hastanemizin COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu çıkan yangında maalesef dokuz hastamız hayatını kaybetti.

SANKO Üniversitesi hastanesi'nden kamuoyu açıklaması

SANKO Üniversitesi hastanesi'nden kamuoyu açıklaması

Hastanemizin COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu çıkan yangında maalesef dokuz hastamız hayatını kaybetti.

19 Aralık 2020 Cumartesi 15:52
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Personelimizin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangının kısa sürede kontrol altına alınmasına rağmen, yoğun bakım ünitemizdeki hastalarımızdan dokuzunu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Vefat eden hastalarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelere başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Yangından etkilenen hastalarımız 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda diğer hastanelere sevk edilmiştir.

Yangını kontrol altına almak ve hastaları yoğun bakım ünitesinden çıkarmak için cansiperane çaba gösteren doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerimizden 51’i yangından etkilenmiştir. Personelimizden 10’u oksijen tedavisi görmektedir.

Etkilenen hastalarımıza ve personelimize geçmiş olsun. Üzüntümüz büyüktür.

Müessir olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli ve diğer kurumlarımızın idari soruşturmalarına her türlü desteği sunuyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Son Güncelleme: 19.12.2020 17:33
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