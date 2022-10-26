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Sanko Üniversitesi İle Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

SANKO Üniversitesi ile Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi arasında bilimsel, sosyal ve kültürel iş birliği protokolü imzalandı.

Sanko Üniversitesi İle Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Sanko Üniversitesi İle Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

SANKO Üniversitesi ile Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi arasında bilimsel, sosyal ve kültürel iş birliği protokolü imzalandı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 11:30

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Üniversitesi olarak liselerle iş birliklerine hazır olduklarını belirterek, “Öğrencilerin insanlığa yararlı projeler geliştirip üretmesini istiyoruz” dedi.

SANKO Üniversitesi’nde düzenlenen imza töreninde Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Müdürü İbrahim Taşkın ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, öğrencilerin yaşadıkları topluma değer katacak projeler geliştirmesinin önemine değindi.

Protokolün tüm öğrenciler için başarılara vesile olmasını temenni eden Prof. Dr. Dağlı, “Uluslararası bir arena haline gelen TEKNOFEST’e en çok proje gönderen il Gaziantep. Sağlık üniversitesi olduğumuz için, TEKNOFEST çalışmalarına akademisyenlerimiz de gerekli danışmanlık hizmeti verebiliyor” diye konuştu.

Her eğitim-öğretim yılında lise öğrencileri tarafından gerçekleştirilecek yerel, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çalışmalara yönelik program ve proje hazırlanması konularında SANKO Üniversitesi tarafından uygun görülen çalışmalarda akademik destek sağlanması amacıyla imzalanan protokolle, lise öğrencilerinin, SANKO Üniversitesi’nin düzenleyeceği ve uygun gördüğü bilimsel, sportif ve kültürel etkinliklere katılmasına da imkan sağlanacak.

İmza törenine SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl da katıldı.

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Sanko Üniversitesi İle Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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