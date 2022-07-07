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Sanko Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Yeni Program

SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde yüksek lisans programları arasına Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Programı’nı da dahil etti.

Sanko Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Yeni Program

Sanko Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Yeni Program

SANKO Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde yüksek lisans programları arasına Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Programı’nı da dahil etti.

07 Temmuz 2022 Perşembe 09:40
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Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, geleceğin araştırmacılarının ve akademisyenlerinin SANKO Üniversitesinde yetiştiğini söyledi.

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, enstitü bünyesinde eğitim veren tezli yüksek lisans programlarına ek olarak, Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programının açılmasına onay verildiğini belirten Prof. Dr. Bayram, “Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında multidisipliner iş birliği ile yaşamın kimyası alanında çalışmaların hız kazandığı bu dönemde, geleceğin araştırmacıları ve akademisyenlerini yetiştirilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

AMACIMIZ, ÜLKEMİZ İÇİN KATMA DEĞER ÜRETMEK

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eyüp İlker Saygılı da “Tıbbi Biyokimya; moleküler yapıların incelemesini yaparak, sağlıklı yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan biyokimyasal mekanizmaların tümünü inceleyen bilim dalıdır” ifadelerini kullandı.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Saygılı “Biyokimya, diğer bir deyişle yaşamın kimyası, temelinde tıp ve mühendislik bilim dalları ile ortak iş birliğine dayalı olarak sağlıklı yaşamın sürdürülmesi, hastalıkların tanı sürecinde yol gösterici ve tedavi sürecinin etkinliğine ilişkin bilgilerin oluşmasını sağlamaktadır” diye konuştu.

Tıbbi biyokimyanın, özellikle pandemi ve sonrasında, hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik etki ile mekanizmalarını aydınlatarak, yenilikçi çalışmalara zemin oluşturan multidisipliner bir bilim alanı olarak öne çıktığını anımsatan Prof. Dr. Saygılı sözlerine şöyle devam etti:

“Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programımızda, bu alanda akademik kariyer planlayan gençlerimizin toplum yararına fayda sağlayacak çalışma önceliğiyle yetişmelerini, çalışmalarında farklı disiplinlerin de yer alabilecek şekilde iş birliği ve ekip kurgusu ile planlamanın faydalarını da göstermeyi hedefliyoruz.

Ayrıca, güçlü ulusal ve uluslararası iş birliğimiz ve genç bilim insanlarımız ile nitelikli, özgün çalışmalar ve ülkemiz için katma değer üretmeyi amaçlamaktayız. Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Programımıza başvuracak adayların, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik Fakülteleri, Fen Edebiyat, Eğitim ve Fen Fakültelerinin Biyoloji, Kimya, Biyokimya Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

Programda deneyimli bir kadro bulunuyor. Programımızda, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sevgi Eskiocak, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Güngör ve farklı bilim dallarından öğretim üyelerimiz ile güçlü bir eğitim- öğretim müfredatı oluşturulmuştur.”

SANKO ÜNİVERSİTESİ

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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Sanko Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde Yeni Program
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