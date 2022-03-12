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Sanko Üniversitesi Pazarcık’ta Kariyer Günü Düzenliyor

SANKO Üniversitesi akademisyenleri “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü nedeniyle 14 Mart 2022 tarihinde Pazarcık’ta eğitimciler ve öğrencilerle buluşacak.

Sanko Üniversitesi Pazarcık’ta Kariyer Günü Düzenliyor

Sanko Üniversitesi Pazarcık’ta Kariyer Günü Düzenliyor

SANKO Üniversitesi akademisyenleri “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü nedeniyle 14 Mart 2022 tarihinde Pazarcık’ta eğitimciler ve öğrencilerle buluşacak.

12 Mart 2022 Cumartesi 08:39
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SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. ÜyesiMeltem Güngör, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Arş. Gör. Pınar Kuyulu veSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü’ndenÖğr. Gör. Metin Arıcı bölümlerini tanıtarak, mesleki bilgilerle ilgili paylaşımlar yapacaklar.

Kariyer günü 14 Mart 2022 tarihinde saat 13.00’te Pazarcık Belediye Salonu’nda düzenlenecek.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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Sanko Üniversitesi Pazarcık’ta Kariyer Günü Düzenliyor
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