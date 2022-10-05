Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep Bir Aradayız”
Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep...
KAMEK Kurs Kayıtları Devam Ediyor
KAMEK Kurs Kayıtları Devam Ediyor
Çağlayan Yolu Büyükşehirle Yenilendi
Çağlayan Yolu Büyükşehirle Yenilendi
Başkan Güngör, Mevlid-i Nebi Haftası Programına Katıldı
Başkan Güngör, Mevlid-i Nebi Haftası...
Kahramanmaraşlı dağcılar Aladağlara tırmandı!
Kahramanmaraşlı dağcılar Aladağlara tırmandı!

SANKO Üniversitesi SHMYO’da Oryantasyon Eğitimi Düzenlendi

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda (SHMYO) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı, oryantasyon eğitimiyle başladı.

SANKO Üniversitesi SHMYO’da Oryantasyon Eğitimi Düzenlendi

SANKO Üniversitesi SHMYO’da Oryantasyon Eğitimi Düzenlendi

SANKO Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda (SHMYO) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı, oryantasyon eğitimiyle başladı.

05 Ekim 2022 Çarşamba 17:07

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, “Sevgili gençler, ailemize hoş geldiniz. Alacağınız eğitimlerle, insan hayatına dokunan mesleklerin sahibi olacaksınız” dedi.

“Bundan önce aldığınız eğitimlerden farklı olarak, mesleki eğitim için buradasınız” diyen Prof. Dr. Dağlı, şunları kaydetti:

“Alacağınız eğitimler ve öğreneceğiniz uygulamalar, meslek yaşamınızın bir noktasında karşınıza çıkarak, insan sağlığı için yaptığınız işin önemini size bir kez daha gösterecektir. Bu nedenle alacağınız eğitimin mesleğiniz açısından en kritik anda karşınıza çıkacağını düşünerek, derslerinize ve alacağınız eğitime odaklanın.”

SHMYO MÜDÜRÜ PROF. DR. AYHAN ÖZKUR

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur ise yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Sağlık kuruluşlarının daha kaliteli hizmetler sunabilmesinin ancak alanında uzmanlaşan yardımcı sağlık personeli ile mümkün olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Özkur, “Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programlarıyla meslek yaşamında her yerde başarıyla çalışabilecek sağlık profesyonelleri yetiştirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz” diye konuştu.

Sağlık alanında ekip çalışmasının çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özkur, “İki yıl önce eğitim vermeye başladık. Geçtiğimiz yıl ilk öğrencilerimizi mezun etmenin gururunu yaşadık. Hatta bazı mezunlarımız ailemize katılarak, ekibimizin bir parçası oldu” ifadelerini kullandı.

Kısa zamanda meslek edinip hayata atılmak için sağlık hizmetleri meslek yüksek okulunun çok doğru bir seçim olduğunu belirten Prof. Dr. Özkur, önceki yıllarda olduğu gibi yoğun tercih edildikleri için öğrencilere teşekkür etti.

Prof. Dr. Özkur, “Aramıza katıldığınız için çok memnunuz. Yeni akademik yılımız hayırlı uğurlu olsun, hoş geldiniz” diyerek sözlerini tamamladı.

PROGRAMLAR VE BİRİMLERİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME YAPILDI

SHMYO Ameliyathane Hizmetleri Programı Başkanı Doç. Dr. Erdal Uysal, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ, Anestezi Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Betül Kocamer Şimşek, İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı, SHMYO’nun yeni öğrencilerine programlar hakkında bilgiler verirken, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Merve Türkmen ise enfeksiyon hastalıkları konusunda öğrencilere önemli açıklamalar yaptı.

SANKO Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürü Naim Mert Öcal, Sosyal Kurumsal Hizmetler Müdürü Begüm Tekin, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminden Uzm. Klinik Psikolog Işıl Afat Kolukısa, İş Analizi ve Raporlama Sorumlusu Cesur Yıldız, Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl ile Kütüphane Personeli ve Elektronik Kaynaklar Sorumlusu Fatih Furkan Gebel de birimlerinin işleyişine ilişkin bilgilendirme yaptılar.

Oryantasyon eğitimine SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, SHMYO Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Kervancıoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Son Güncelleme: 05.10.2022 18:50
Anahtar Kelimeler:
SANKO Üniversitesi SHMYO’da Oryantasyon Eğitimi Düzenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhsin Yazıcıoğlu davası ertelendi!
Muhsin Yazıcıoğlu davası ertelendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Güngör’e ödül!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Güngör’e ödül!
Rektör Yasım basın mensuplarıyla buluştu!
Rektör Yasım basın mensuplarıyla buluştu!
Ülkü Ocaklarından Rektör Yasım’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti
Ülkü Ocaklarından Rektör Yasım’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti
Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep Bir Aradayız”
Başkan Hayrettin Güngör; “Hemşehrilerimizle Hep Bir Aradayız”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber