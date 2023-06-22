SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde Mezuniyet Coşkusu

Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu, Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimizi yetkin mesleki donanımla mezun etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Bölgede 6 Şubat’ta meydana gelen ve ülkemize derin acılar yaşatan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlarına sabır dileyen Konukoğlu,

“Büyük deprem ile bir kez daha sağlık altyapısı ve profesyonellerinin önemine tanık olduk. Deprem sürecinde cansiperane çaba gösteren akademisyeninden öğrencisine, doktorundan hemşiresine, acil tıp teknisyeninden idari görevlisine kadar sağlık çalışanlarının tamamını saygı ile selamlıyor, ayakta alkışlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konukoğlu Ailesinin kurduğu Sani Konukoğlu Vakfı tarafından sosyal sorumluluk anlayışıyla ülkemize kazandırılan SANKO Üniversitesi’nin, geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştirerek Gaziantep’in yanı sıra, Türkiye’nin sağlık standartlarının yükselmesine katkı sağlamayı amaç edindiğine vurgu yapan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık temalı üniversite olarak çok değil, on yıl önce 53 akademik, 32 idari personel ve 231 öğrencimizle başladığımız yolculuğumuza, 154 akademik, 92 idari personel ve 1,537 öğrencimizle devam ediyoruz. Bu yıl eğitimini tamamlayan 51 tıp fakültesi öğrencimiz dahil olmak üzere tüm bölümlerde mezun ettiğimiz öğrenci sayımız 1,638’e yükseldi, mutluyuz.

Geride kalan on yıllık süreçte, üniversite yöneticileri, akademik ve idari kadromuzun gösterdiği özen, çaba ve özverili çalışmalar sayesinde çok önemli başarılara imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Onursal Başkanım, ailemizin büyüğü, ağabeyim Abdulkadir Konukoğlu başta olmak üzere, desteklerini esirgemeyen SANKO Holding Yönetimine, mütevelli heyet üyelerimize, üniversite yönetimimize, akademik ve idari personel ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”

YENİ KAMPÜSÜN PROJELERİ HAZIRLANDI

“Üniversitemizin çağdaş bilime değer veren, bireye ve topluma, hizmet odaklı, nitelikli nesiller yetiştirmesi için elimizden gelen her türlü çabayı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da azimle sürdüreceğiz” diyen Konukoğlu, şunları kaydetti:

“Önceliklerimizden biri üniversitemize kampüs kazandırmaktır, serince bölgesinde, yer seçimi yapıldı, projeler hazırlandı. Kampüste ilk olarak erkek ve kız öğrenci yurtları, yemekhane, fakülte binası planlaması yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından inşallah hep birlikte temelini atacağız.

Bunun yanı sıra üniversitemizi ülkemizin ve dünyanın saygın eğitim ve bilim yuvalarından biri haline getirmek ve sadece sağlık alanında değil, farklı alanlarda da katkı sunabilmek amacıyla mevcut dört lisans programımıza ek mühendislik, hukuk ve işletme fakülteleri ile meslek yüksek okulu programları açılması için yüksek öğretim kuruluna yaptığımız başvuru süreçleri olumlu devam ediyor.”

ÖĞRENME SÜRECİNİZ DEVAM EDECEK

Üniversiteyi başarıyla tamamlayıp mezuniyet sevinci yaşayan hekimlerin, hayat mücadelesinde farklı bir alana geçtiğine değinen Konukoğlu, yeni hekimlere şöyle seslendi:

“Öğrenme sürecinizin bundan sonra daha da genişleyerek devam edeceğini aklınızdan çıkarmayınız. Tıp Fakültesi dördüncü dönem mezunları olarak bugün sizleri uğurluyoruz. Sizler bizden kopmuyor, gittiğiniz her yere SANKO Üniversitesi’ni götürüyorsunuz.

Bundan sonra da başarılarınızla SANKO Ailesini gururlandırarak büyüteceğinizde yürekten inanıyorum. Öğrendiklerinizi, bilgi, beceri ve yetkinliklerinizi toplum yararına kullanma zamanı geldi. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Mesleki ve özel hayatınızda hepinize başarılar diliyorum.”

PROF. DR. GÜNER DAĞLI

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da en temel amaçlarının, üretken, hızlı ve doğru karar alabilen, yenilikçi, toplumun değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilen, araştırma becerisi kazanmış, bilgisi ve özgüveni ile üstleneceği sorumlulukları başarıyla yerine getirecek, etik değerler çerçevesinde araştırma yaparak, evrensel bilgi üretimine katkı sağlayan bireyler yetiştirmek olduğuna dikkat çekti.

“Genç meslektaşlarım, eğitimlerinizi başarıyla tamamladığınız için sizleri yürekten tebrik ediyorum” diyerek mezunları kutlayan Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Artık eğitim yuvanızda öğrendiğiniz bilimin ışığını ve sahip olduğunuz vizyonu önce vatanınız ve milletiniz sonra da yapacağınız bilimsel yayınlarla tüm dünya ile paylaşacağınız zaman geldi. Eğitiminiz süresince sizlere öğretilen insanlığa hizmet felsefesi ve faydalı olmak sorumluluğunu, aklınızdan çıkarmayacağınıza eminim.

Çalışma hayatınız boyunca önce zarar verme ilkesini unutmayarak bizlerden aldığınız etik değerlerden taviz vermeyin. Hastalarınız sizden daima şefkat, merhamet ve güler yüz bekleyecektir, hep alçak gönüllü olun ki hastalarınız için değerli olun ve güvenlerini koruyun.

Ailelerinizden ve kültürel yapımızdan taşıdığınız değerlere bağlı kalmak şartıyla, özgüveniniz ve kendinize saygınızın ışığında değişime açık olun. Hepinizi kutluyor, meslek yaşamınızda başarılar diliyorum.”

PROF. DR. SALİH MURAT AKKIN

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ise konuşmasında, öğrencilerine iyi birer hekim olma yolunda güvenlerinin sonsuz olduğunu vurguladı.

Öğrencilerine her zaman iyi bir dinleyici olmalarını öneren Prof. Dr. Akkın, “İyi bir dinleyici olduğunuz takdirde mesleğinizde ve yaşamınızın her alanında hem başarılı hem de mutlu olursunuz. İyi dinleyici olmak empati kurabilmenin başlıca koşulu ve gerçekten de meslekte iyi bir hekim, iyi bir ekip yöneticisi ve yaşamda da iyi bir eş, iyi evlat, iyi anne baba, iyi dost olmanın temel anahtarıdır” diye konuştu.

“Aslında bu bir veda anı değil! Sizler, SANKO Tıp ekolünün etkin birer paydaşısınız. Mesleğin getirdiği gelenekle her zaman öğrencimiz hekimler olarak bizleri gururlandıracaksınız ve bizler de hocalarınız olarak her zaman yanınızda olacağız” diyen Prof. Dr. Akkın, özetle şunları aktardı:

“Sevgili 2023 mezunlarımız sizlere teşekkür ediyorum ve alınlarınızdan tek tek öperek meslek yaşamına uğurlarken, bir kez daha hepinizi içtenlikle kutluyorum. Vatan toprağımızın çeşitli noktalarında mesleğinizi başarıyla uygularken ‘Benim manevi mirasım ilim ve akıldır’ diyen Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yolda ilerleyeceğinizden kuşkumuz yok. Bilimin aydınlığı ve hekimlik sanatının ışıltısı rehberiniz olsun, yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİSİ EMİNE TUTCAN

Tıp Fakültesini birincilikle tamamlama başarısı gösteren Dr. Emine Tutcan, mezuniyet kütüğüne ismini çaktıktan sonra yaptığı konuşmada duygularını şöyle dile getirdi:

“Altı yıllık çok zorlu fakat bir o kadar da keyifli eğitim sürecimizi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılında mezun olmaktan onur duyuyoruz.

Gerek covid-19 pandemisi gerekse 6 Şubat 2023’te yaşadığımız Kahramanmaraş depreminde her iki olağanüstü durumda da mesleğimizin sorumluluk bilinciyle ailelerimizden uzakta kalarak görevimizi yerine getirdik. Nitelikli ve donanımlı bir tıp eğitimi geçirdik. Başta Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Salih Murat Akkın olmak üzere bizlere emek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların tamamlanmasının ardından tören, mezun öğrencilere diploma takdimiyle devam etti.

Tıp Fakültesini birincilikle tamamlayan Dr. Emine Tutcan’a Mütevelli Heyet Başkanı Zeki Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Rektör Güner Dağlı, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, ikincilikle mezun olan Dr. İbrahim Eldemir’e Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Ali Konukoğlu, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, dönem üçüncüsü Dr. Buket Ök’e ise Mütevelli Heyet Üyesi İbrahim Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serdar Türkmen ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın diploma ve armağan takdim etti.

Tören, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın’ın mezuniyet pastası kesmesi, mezunlara Hekimlik Andını okutması ve kep atmayla son buldu.

KATILIMCILAR

Törene SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevki Hakan Eren, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Piraye Kervancıoğlu, Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Oda Genel Sekreteri Dr. Mecit Nehir, Pittsburg Üniversitesinden Prof. Dr. Atilla Soran, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Sani Konukoğlu Vakfı İcra Komitesi Başkan Vekili Naci Boran, SANKO Holding Mali Koordinatörü Tekin Alpay, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Koordinatörü Arif Özefe, SANKO Holding şirket yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri de katıldı.