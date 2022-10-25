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SANKO Üniversitesi ve Şönim İş Birliği ile Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

SANKO Üniversitesi ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) iş birliğiyle kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla “Kadına El Kalkamaz” konulu etkinlik düzenlendi.

SANKO Üniversitesi ve Şönim İş Birliği ile Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

SANKO Üniversitesi ve Şönim İş Birliği ile Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

SANKO Üniversitesi ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) iş birliğiyle kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla “Kadına El Kalkamaz” konulu etkinlik düzenlendi.

25 Ekim 2022 Salı 17:54

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Sümeyye Arzakçı’nın sunuculuğunu yaptığı program, Anadolu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarının yapıldığı etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Sosyolog Seda Anlatıcı Yıldırım ve Psikolog Saniye Karaoğlan birer sunum yaptı.

ŞÖNİM ŞİDDET MAĞDURU KİŞİLERE BİRÇOK HİZMET VERİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı, 81 ilde merkezi olan ŞÖNİM’in, Gaziantep’teki faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Sosyolog Seda Anlatıcı Yıldırım, “ŞÖNİM, 6284 sayılı kanuna bağlı, ailenin korunması ve kadına şiddeti önlemek için var olan ve kolaylıkla ulaşılacak bir kurumdur” dedi.

Yıldırım, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına vurgu yaparak, ŞÖNİM’in şiddet mağduru kişilere barınma yanında birçok imkan sunduğunu söyledi.

Şiddet mağdurlarına yönelik hizmetleri sıralayan Yıldırım, “ŞÖNİM’e başvuran kişilere psiko-sosyal hizmetin yanında, ihtiyaca göre personelimiz tarafından gerekli incelemeler yapılarak ekonomik destek hizmeti de başlatılır. Avukatlarımız hukuki olarak ücretsiz hizmet sunarken, şiddet mağduru kadınlarımızı konuk evine yönlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

AİLE İÇİNDE VE SOSYAL YAŞAMDA İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ

Psikolog Saniye Karaoğlan ise ŞÖNİM tarafından Gaziantep’te yaşayan ve 130 bin erkek vatandaşa ulaşmak amacıyla, aile içi iletişim, öfke kontrolü, 6284 sayılı kanunun uygulanması ve ŞÖNİM hizmetlerini içeren eğitimler verilmesi planlandığını bildirdi.

Aile içinde ve sosyal yaşamda iletişimin çok önemli olduğunu vurgulayan Karaoğlan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bağlamda sözsüz iletişimi de önemsiyoruz. Söz kısımlarının dışında kalan iletişimimiz, ne söylemediğimiz ve ruh halimiz de çok önemlidir. İletişimde, kısa ve net ifadeler kullanmak daha doğru.

Şiddet mağdurlarıyla görüştüğümüzde, yaşananları her zaman tam anlayamasak da bunun için çalışıyoruz. Empati burada devreye giriyor. Amacımız sağlıklı bir iletişim için karşıyı suçlamayan cümlelerle, beden dilini iyi ve doğru kullanmak.”

Etkinlik sonunda Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Son Güncelleme: 25.10.2022 18:57
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SANKO Üniversitesi Ve Şönim İş Birliği Ile Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi
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