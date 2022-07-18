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SANKO Üniversitesi’nde tanıtım günleri başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte SANKO Üniversitesi tarafından, üniversite adaylarına tercihleri konusunda destek olmak amacıyla “Tanıtım Günleri” düzenleniyor.

SANKO Üniversitesi’nde tanıtım günleri başladı

SANKO Üniversitesi’nde tanıtım günleri başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte SANKO Üniversitesi tarafından, üniversite adaylarına tercihleri konusunda destek olmak amacıyla “Tanıtım Günleri” düzenleniyor.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:23
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SANKO Üniversitesi’nde bugün (18 Temmuz) başlayan Tercih ve Tanıtım Günleri’nde, aday öğrenciler ve veliler üniversitenin bölüm ve programları hakkında öğretim üyelerinden bilgi alarak, üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısını görerek fikir edinme imkanı bulacaklar.

SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi’ni ziyaret eden aday öğrenciler ile velileri üniversitenin sağladığı burslar ve indirimler, sosyal ve kültürel çalışmalar konusunda da bilgi sahibi olabilecekler.

Tercih dönemi süresince SANKO Üniversitesi Tanıtım Ofisi, üniversite ana binası giriş katında hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) ise 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

SANKO Üniversitesi’ne gelemeyen adaylar ve veliler ise www.sanko.edu.tr adresini ziyaret ederek, 0.530.919 27 65 whatsapp hattına yazarak ya da 0-342 211 65 00 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecek.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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SANKO Üniversitesi’nde Tanıtım Günleri Başladı
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