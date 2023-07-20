Sanko Üniversitesi’nde Tercih Ve Tanıtım Günleri Başladı

Tanıtım Günlerinde, tercih yapacak adaylara ve velilere meslek seçimi ve tercihler konusunda destek vermek amacıyla hem akademik personel hem de Tanıtım Ofisi tarafından bilgilendirme yapılacak.

SANKO Üniversitesi hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar ve veliler, 20 Temmuz’da başlayan “Tercih ve Tanıtım Günlerinde” hafta içi 09.00-17.00, cumartesi- pazar günleri ise 10.00-16.00 saatleri arasında üniversiteyi ziyaret ederek, (0342) 211 65 00 numaralı telefonu arayarak veya 0530 919 27 65 whatsapp hattından yazarak bilgi alabilecek.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik ve Anatomi alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya ile Beslenme ve Diyetetik alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.