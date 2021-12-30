SANKO Üniversitesi’nde yeni yıl kutlaması

SANKO Üniversitesi, 2022 yılını akademik ve idari kadroya yönelik bir motivasyon etkinliğiyle karşıladı.

Kutlamaya; Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Özkur ile akademik ve idari personel katıldı.

Prof. Dr. Dağlı, yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle son iki yılı çok yoğun geçirdiklerini anımsatarak, “Öğrencilerimizden, sevdiklerimizden, yakınlarımızdan uzak kaldık, çok zor günler atlattık. Ancak 2022 yılıyla birlikte her şeyin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Hepimize sevdiklerimizle beraber güzel, mutlu, sağlıklı ve iyi bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Dağlı’nın konuşmasının ardından, yeni yıl pastası kesildi ve canlı müzik dinletisi eşliğinde personele armağan takdim edildi