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Sanko üniversitesinden anneler günü mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Kaç yaşında olursak olalım varlıklarından güç aldığımız annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun” dedi.

Sanko üniversitesinden anneler günü mesajı

Sanko üniversitesinden anneler günü mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Kaç yaşında olursak olalım varlıklarından güç aldığımız annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun” dedi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:39
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Anneler Günü nedeniyle mesajı yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, toplumun temelinin ailenin birlik ve beraberliğine dayandığını, aile olmanın temelinde ise ilgi ve fedakarlığıyla hayatı güzelleştiren ve evlatlarını hayata hazırlayan annelerin sonsuz sevgi ve hoşgörüsünün bulunduğunu kaydetti.

Annelerin yaşam kaynağının çocuklarının mutluluk, sağlık ve başarısı olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Yaşadıkları her günü bir armağan olarak kabul ettiğimiz değerli annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyor, Anneler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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