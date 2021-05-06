Sanko üniversitesinden anneler günü mesajı

Anneler Günü nedeniyle mesajı yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, toplumun temelinin ailenin birlik ve beraberliğine dayandığını, aile olmanın temelinde ise ilgi ve fedakarlığıyla hayatı güzelleştiren ve evlatlarını hayata hazırlayan annelerin sonsuz sevgi ve hoşgörüsünün bulunduğunu kaydetti.

Annelerin yaşam kaynağının çocuklarının mutluluk, sağlık ve başarısı olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Yaşadıkları her günü bir armağan olarak kabul ettiğimiz değerli annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyor, Anneler Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.