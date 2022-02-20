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SANKO’dan hastalara moral etkinliği

SANKO Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, hastaları tedavi ederken psikolojik açıdan rahatlamalarını da çok önemsediklerini söyledi.

SANKO’dan hastalara moral etkinliği

SANKO’dan hastalara moral etkinliği

SANKO Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, hastaları tedavi ederken psikolojik açıdan rahatlamalarını da çok önemsediklerini söyledi.

20 Şubat 2022 Pazar 12:16
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SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, Doç. Dr. Kısacık’ın katkılarıyla makyaj uzmanı Seda Yıldız’la moral etkinliği kapsamında romatizmalı hastalara uygulamalı makyaj eğitimi verildi.

Zeugma toplantı salonunda düzenlenen etkinliğe tedavisi süren 15 romatizmalı hasta davet edildi. Etkinlikte hastalarıyla bir araya gelen Doç. Dr. Kısacık, romatizmal hastalıkların, eklemlerde şekil bozukluğu ve deformite, yani sakatlık yapabildiğini anımsattı.

Hastalığın, kronik seyrinin yanında birçok psikolojik sorunu da beraberinde getirdiğine vurgu yapan Doç. Dr. Kısacık, “Hastalığın iyi tedavisi ile aslında ortaya çıkabilecek sorunları kolaylıkla çözebilmekteyiz. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise hastaların düzenli takibidir” dedi.

Romatizmal hastalıkları tedavi ederken hastaların tedavi uyumunun yanında farklı uğraşılarla psikolojik açıdan rahatlamalarını da çok önemsediklerini anlatan Doç. Dr. Kısacık, etkinlikle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Yaptığımız makyaj etkinliği aslında hastalarımızı psikolojik olarak rahatlatmak için verdiğimiz uğraşların bir parçası. Romatizmanın iyi tedavisinin yanı sıra, hastalarımızın moral açısından güçlü olmalarını amaçlıyoruz. Etkinlikte geçirilen güzel zamanın yanında hastaların benzer hikayeleri yanı başındaki kişiden duyması, moral ve tedavi motivasyonlarını artırmaktadır.

Romatizmanın tedavisi tüm vücuda yansımaktayken, makyaj ise kişilerin öncelikle kendine güveninin artmasına, sonrasında ise ruhunun iyileşmesine katkı sunmaktadır. Destek ve katkılarından dolayı Seda Yıldız’a da teşekkür ederiz.”

Hem eğlenerek hem de öğrenerek zaman geçiren hastalar, etkinliğin sonunda Doç. Dr. Kısacık ve makyaj uzmanı Seda Yıldız’a teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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SANKO’dan Hastalara Moral Etkinliği
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