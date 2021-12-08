Sarayaltı Projesinde Çalışmalar Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi adası olarak tanımlanan Sarayaltı bölgesindeki dev yatırımlarında çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak, Sarayaltı – Kanlıdere – Kaledibi Postane bağlantı yolu üzerinde bulunan toplamda 56 bağımsız bölümün kamulaştırma çalışmaları önemli ölçüde tamamlandı. Depremsellik kriterlerine uygun olmayan yapıların yıkılmasıyla beraber arterin genişliği 18 metreye çıkarılmış olacak. Bölgede yıkım çalışmaları devam ederken, zemin iyileştirme ve asfaltlama çalışmalarının da başlamasıyla güzergâhın standardı yükselecek ve şehir içi ulaşıma önemli bir alternatif oluşturacak.

Tarihi Köprü Yayalaştırılıyor

Kamulaştırma, ulaşım ve restorasyon çalışmaları dahil olmak üzere önemli yatırımların gerçekleştirildiği bölgedeki Tarihi Kanlıdere Köprüsü de muhafaza altına alınıyor. Maraş Milli Mücadelesi’ne tanıklık eden köprü yayalaştırılacak. Araç geçişleri ve diğer etkiler sebebiyle deforme olan tarihi köprü, yapılan restorasyon çalışmalarıyla iyileştirilecek. Aynı güzergâhta ise trafik akışını sağlayacak yeni bir köprü inşa edilecek. Trafik akışı ise yenilenecek Sarayaltı – Kanlıdere – Kaledibi bağlantı yoluyla entegre bu yeni köprüden sağlanacak. Proje hazırlıkları son aşamada olan köprünün 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Üç Konak Turizme Kazandırılıyor

Çalışmalar kapsamında bölgede atıl vaziyette bulunan tarihi konaklar da restore edilecek. Hayrigül ve Hayrigül 2 ile Kadıoğlu Konakları gerçekleştirilecek projeyle turizme kazandırılacak. Kahramanmaraş mimarisinin en belirgin örneklerinden olan yapılar aslına uygun şekilde yenilendikten sonra çeşitli sosyal donatılarla şehir turizmine kazandırılacak.