Sarayaltı’nda yeni köprü için ihaleye çıkılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım hamlelerine devam ediyor. Bir süredir devam eden Sarayaltı Yolu genişletme projesi kapsamında bölgede inşa edilecek yeni köprü için de ihaleye çıkıyor. 31 Mart Perşembe günü, 10.00’da gerçekleştirilecek ihale kapsamında bölgede 56 metre uzunluğunda yeni bir köprü inşa edilecek. Sarayaltı Yolu – Kale bağlantısını sağlayacak köprü ile bölge ulaşımı nefes alacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca Tarihi Kanlıdere Köprüsü de restore edilerek yayalaştırılacak.

56 Metre Uzunluğunda Olacak

31 Mart’ta çıkılacak ihale ile ilgili bilgileri paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bir süredir Sarayaltı bölgesinde yol genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda önemli bir mesafe aldık. Şimdi de yeni projemiz kapsamında Sarayaltı - Kale bağlantısını sağlayacak yeni bir köprü inşa ediyoruz. 56 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde ve 4 şeritli olacak. 31 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen ihalenin ardından imalata başlamayı hedefliyoruz. Yine bölgedeki çalışmalarımız kapsamında Tarihi Kanlıdere Köprüsü ise Karayolları tarafından restore edilecek. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.