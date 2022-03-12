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Sarı bina şekerlendi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni kent meydanı projesi kapsamında yıkım çalışmaları başlayan eski özel idare binasının (Sarı Bina) şeker hamurundan yapılan maketi ilgi odağı oldu.

Sarı bina şekerlendi!

Sarı bina şekerlendi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni kent meydanı projesi kapsamında yıkım çalışmaları başlayan eski özel idare binasının (Sarı Bina) şeker hamurundan yapılan maketi ilgi odağı oldu.

12 Mart 2022 Cumartesi 15:58
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Onikişubat İlçesi Akif İnan Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir pastane tarafından 2 haftalık çalışma sonucu hazırlanan Sarı Bina maketi, Trabzon Bulvarı üzerinde yer alan özel idare binasının karşısında sergilendi.

Pastane yetkilisi Hasan Kaya, “Maketi yapmamız yaklaşık 2 haftamızı aldı. Ustalarımızın verdiği emekle bu güzel çalışmayı elde ettik. Halkımıza tanıtmak istedik. Vatandaşlarımızın hatıra fotoğrafı çekmesini sağladık. Projemiz yenilebilir şeker hamurundan yapıldı. Yaklaşık 6 kilogram kadar şeker hamuru kullanıldı. Uzun bir uğraş oldu, ustalarımızın eline sağlık. Sarı Bina maketiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarımızı işyerimize davet ediyorum” dedi.

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Sarı Bina şekerlendi!
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