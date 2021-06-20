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Sarıaltun, 'Babalar Çocuklarının Gözünde Birer Kahramandır'

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; ailesi için hayatın tüm zorluklarına göğüs geren babaların çocuklarının gözünde birer kahraman olduğunu belirtti.

Sarıaltun, 'Babalar Çocuklarının Gözünde Birer Kahramandır'

Sarıaltun, 'Babalar Çocuklarının Gözünde Birer Kahramandır'

Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; ailesi için hayatın tüm zorluklarına göğüs geren babaların çocuklarının gözünde birer kahraman olduğunu belirtti.

20 Haziran 2021 Pazar 09:26
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Toplumu oluşturan ailenin oluşmasında en önemli görevin babalara düştüğünü kaydeden Sarıaltun, şu ifadelere yer verdi: “Aile, toplumun çekirdeği olduğu kadar, kültürümüzün, değerlerimizin, geleneklerimizin, örflerimizin geleceğe aktarılmasının da güvencesidir. Ailenin temel direği olarak görülen babalar, aile değerlerimizin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerlerin yaşatılmasında ve kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici bir rol üstlenmektedir.”

Babaların, aileleri bir arada ve ayakta tutmak gibi bir misyonu olduğunu aktaran Başkan Sarıaltun, şunları kaydetti: “Ailesi için hayatın tüm zorluklarına göğüs geren babalar çocuklarının gözünde birer kahramandır. Onlar bizim baş tacımız, ailenin temel direğidir. Arkamızda kocaman bir dağ, sığındığımız birer limandır. Aile bağlarımızın kuvvetlenmesine katkı sağlayacak bu özel günde, yaşamımızda büyük emekleri olan ve hepimizin bugünlere ulaşmasında katkıları olan babalarımıza göstereceğimiz sevgi ve saygı, onların yüreklerini daha da hoşnut edecektir. Bizlerin onlara vereceği en büyük hediye ise ülkesine ve milletine yararlı bireyler olmamızdır. Bu anlamlı günde, babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılmasının, onların yüzlerinin güldürülmesinin de önemli olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle başta şehit babaları olmak üzere tüm babalarımızın ve baba adaylarının Babalar Günü’nü kutluyorum” dedi.

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SarıaltunBabalar Çocuklarının Gözünde Birer Kahramandır
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