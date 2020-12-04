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Sarıçukur Grup Yolu Asfaltlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, Bertiz bölgesinin batı mahallelerine ulaşım sağlayan Sarıçukur Grup Yolu’nda asfalt çalışması başlattı.

Sarıçukur Grup Yolu Asfaltlanıyor

Sarıçukur Grup Yolu Asfaltlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, Bertiz bölgesinin batı mahallelerine ulaşım sağlayan Sarıçukur Grup Yolu’nda asfalt çalışması başlattı.

04 Aralık 2020 Cuma 17:42
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Onikişubat İlçesi’nde Sarıçukur Grup Yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Sarıçukur ve Maksutlu Mahalleleri başta olmak üzere Bertiz bölgesinin batı mahalleleri tarafından kullanılmakta olan 2 bin500 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yolda sıcak asfalt çalışmaları sürüyor. Ekipler, Bertiz - Yedikuyular arasındaki yola alternatif olarak kullanılan Sarıçukur Grup Yolunda ulaşımın daha konforlu hale gelmesi için gayret sarf ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Sarıçukur Grup Yolu Asfaltlanıyor
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