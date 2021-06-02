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Sayı güncellendi, İşte Kahramanmaraş’taki son durum

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 22-28 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sayı güncellendi, İşte Kahramanmaraş’taki son durum

Sayı güncellendi, İşte Kahramanmaraş’taki son durum

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 22-28 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 10:10
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarına yer vererek düşüş eğiliminin sürdüğünü belirtti.

Vaka sayısı en çok azalan illerin bilgisini de paylaşan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli. Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 89,97, Ankara'da 115,71, İzmir'de 47,74 oldu.

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Bilecik, Kars, Ankara ve Kütahya oldu.

Her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Hatay, Adana, Osmaniye, Aydın ve Mersin'de görüldü.

İllerin 22-28 Mayıs'taki her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:

"Gümüşhane 162,31, Bilecik 146,76, Kars 118,63, Ankara 115,71, Kütahya 112,71, Bolu 112,13, Eskişehir 110,48, Ağrı 106,83, Erzurum 106,82, Kayseri 101,87, Tokat 101,19, Bitlis 97,15, Zonguldak 96,92, Kocaeli 93,43, Düzce 90,48, İstanbul 89,97, Ordu 88,78, Isparta 84,71, Rize 83,63, Erzincan 83,18, Sivas 79,57, Çankırı 79,51, Ardahan 79,03, Kırklareli 78,51, Konya 78,35, Bayburt 78,13, Yozgat 77,55, Karaman 75,71, Niğde 74,57, Hakkari 74,51, Afyon 73,69, Malatya 73,43, Çorum 73,38, Trabzon 72,92, Balıkesir 72,89, Denizli 70,32, Sakarya 69,15, Kırşehir 67,89, Kırıkkale 67,81, Uşak 65,24, Bursa 64,86, Bartın 64,83, Diyarbakır 64,59, Giresun 64,41, Burdur 62,9, Batman 61,91, Çanakkale 60,38, Bingöl 59,62, Karabük 59,11, Amasya 59,02, Tekirdağ 58,92, Kastamonu 57,12, Siirt 56,79, Nevşehir 56,40, Samsun 55,60, Manisa 55,08, Gaziantep 51,31, Van 50,81, Muş 48,65, İzmir 47,74, Mardin 46,92, Elazığ 45,75, Artvin 45,43, Şanlıurfa 45,38, Aksaray 43,97, Yalova 42,38, Muğla 41,47, Iğdır 40,24, Sinop 39,27, Kilis 39,22, Tunceli 35,95, Antalya 32,53, Kahramanmaraş 30,99, Edirne 29,43, Adıyaman 25,77, Şırnak 24,55, Mersin 21,73, Aydın 21,09, Osmaniye 13,31, Adana 12,84, Hatay 12,47."

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